A OMS está alertando o mundo inteiro novamente; Razões » ILMETEO.it

Covid: OMS volta a alertar o mundo inteiro; as razões

Covid, há novos tipos de interesse

A Organização Mundial da Saúde monitora muitos, no qual publicaremos hoje uma avaliação de risco. Permanece o risco de surgir uma variante mais perigosa que pode causar um aumento repentino de casos e mortes. Assim anunciou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante a conferência de imprensa em Genebra sobre a emergência de saúde global. SARS-CoV-2″A pandemia não acabou, acrescenta o diretor-geral, que a relançou, e a Organização Mundial de Saúde “continua a avaliar como elevado o risco da Covid-19 para a saúde pública mundial”.

“Três meses atrás, declarei o fim da emergência de saúde global do Covid-19, embora tenha dito que ainda era uma ameaça à saúde global. Tedros lembra. Globalmente, o número de casos relatados, hospitalizações e mortes continuou a diminuir desde então“.”No entanto, o número de países que nos reportam dados diminuiu significativamente – avisa Tedros – No mês passado, apenas 25% dos países relataram mortes por Covid à Organização Mundial da Saúde e apenas 11% relataram hospitalizações e internações em UTI. esse – comentou o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde – Isso não significa que outros países não notifiquem mortes ou hospitalizações, mas sim que não os notifiquem à Organização Mundial da Saúde.“.

como acima AdnKronoso Íris Alternativa (EG.5 incluindo EG.5.1) vem nesse meio tempo aula pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como variável de juros. Este é o resultado da mais recente avaliação de risco. A variável de atenção é o nível mais alto atual de atenção Reservado para novas variáveis. A íris foi inicialmente categorizada em 19 de julho como uma variante controlada. “Com base nas evidências disponíveis, o risco à saúde pública representado por EG.5 é avaliado como baixo globalmenteA Organização Mundial da Saúde aponta no documento de hoje. Portanto, a nova variante está alinhada com o nível de risco já associado ao Arturo XBB.1.16 e Voi (ou seja, Kraken) atualmente em circulação.

“Enquanto EG.5 mostrou maior prevalência, vantagem de crescimento e características de escape imune, nenhuma mudança na gravidade da doença foi relatada até o momento.De acordo com a agência de saúde das Nações Unidas. Aumentos concomitantes na participação do Egito 5 Entre as variáveis ​​em circulação e internações na Covid (em todo o caso menos do que nas vagas anteriores) Foi notado em países como Japão e Coréia mas”Nenhuma associação foi feita entre esta internação e a nova variávelNo entanto, devido à sua vantagem de crescimento e propriedades de escape imunológico, EG.5Pode causar um aumento na incidência de casos e tornar-se prevalente em alguns países ou mesmo globalmenteadverte a Organização Mundial da Saúde.