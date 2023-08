Os espermatozóides estão extintos e o número de seus órgãos diminuindo até 2060? Debate científico [+COMMENTI]

Extinção do esperma e organismos em declínio até 2060: um cenário apocalíptico por Shanna Swan

Um livro recente publicado pela professora Shanna Swan anuncia um cenário apocalíptico

Segundo o professor Swan, em 2060 teremos uma verdadeira extinção dos espermatozoides humanos somado ao fenômeno do encolhimento.

Tudo isso decorre do efeito de poluentes químicos espalhados no meio ambiente

O professor Tim Moss refutou essa teoria

Ele deixou suas objeções claras em um artigo publicado no The Conversation

a professora Shanna Swanum epidemiologista americano que estuda as influências ambientais no desenvolvimento humano, lançou recentemente um novo livro intitulado a contagem regressivadescrevendo o cenário apocalíptico no qual esperar Extinção do esperma humano E o que segue Restrição de membro por 2060. O professor Swan sugere que a contagem de esperma pode ser reduzida a zero por 2045Isso se deve em grande parte ao impacto de uma variedade de poluentes ambientais usados ​​na fabricação de produtos do dia a dia.





Bem, esta teoria foi refutada pelo prof. Tim Moss. Em um longo artigo sobre ConversaçãoProfessor Moss disse isso Apenas um estudoconduzido em 383 jovens da região de Veneto (Sim, aqui na Itália), ele relaciona os tamanhos dos pênis dos homens aos tipos de produtos químicos que Swan atribui Diminuição da contagem de esperma. Mas algumas características deste estudo afetamConfiabilidade das notas e a possibilidade de generalização para outros grupos populacionais.









Relaxe, sua assinatura não está diminuindo

Os voluntários especialistas foram agrupados por local de residência, não por local de nascimento. Como o tamanho dos órgãos genitais é determinado antes do nascimento, O ambiente durante a gravidez de suas mães está mais relacionado ao tamanho do órgão do que onde os homens viviam na época do estudo“O professor Moss comentou.

Além de, “O estudo carece de detalhes sobre seus sujeitos e as condições em que as medições foram feitas. Também ausentes estão as variáveis ​​que afetam as medições dos órgãos (como temperatura ambiente, postura e se está ereto ou em repouso)”.

no fim, Do ponto de vista semântico, para ‘apertar’ os membros têm que encurtando ao longo do tempoTanto na base individual quanto na população. Os dados disponíveis não indicam uma diminuição no tamanho dos membros nas últimas décadas. Embora a poluição ambiental seja uma preocupação premente, as evidências sugerem que o colapso catastrófico da reprodução humana e o subsequente encolhimento dos órgãos são, felizmente, uma possibilidade um tanto improvável”..











