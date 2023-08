Como solicitar isenção de vale saúde de renda em Milão | Formulário a ser preenchido para obtenção do benefício

Apresentamos o procedimento para solicitar a isenção do pagamento do vale saúde de renda em Milão.

O cartão de saúde é a quota-parte do cidadão nas despesas públicas com cuidados de saúde.

Com o pagamento do bilhete de saúde, pode aceder a serviços especializados de ambulatório, assistência farmacêutica, alguns serviços de urgência e tratamentos de spa. O estado oferece algumas isenções de pagamento, respeitando certas condições. Excetuam-se os cidadãos com doenças crónicas, doenças raras, com reconhecimento do estatuto de invalidez, e sujeitos em casos de rendimentos especiais relacionados com a idade ou estado civil.

Algumas isenções de rendimentos são definidas automaticamente pelo Ministério da Economia e Finanças, enquanto para outras, as partes envolvidas devem apresentar uma autocertificação. Hoje vamos apresentar o procedimento a seguir para solicitar a isenção do pagamento do vale saúde de renda em Milão.

Isenção de tíquete de assistência médica de renda, como solicitar o subsídio em Milão

A isenção pode isentar o cidadão, parcial ou totalmente, do pagamento da subscrição de cuidados de saúde. Para solicitar uma isenção, é necessária uma autocertificação em que se estabeleçam as condições de isenção de rendimentos.

O formulário pode ser enviado

em qualquer farmácia,

nos escritórios de seleção/cancelamento das autoridades regionais de saúde social relevantes,

Use o portal EHR acessando a seção “Isenções”.

O utente pode a qualquer momento verificar o reconhecimento da isenção do vale saúde

Ao entrar em contato com o clínico geral,

Após o procedimento on-line através do site do Registro Eletrônico de Saúde,

Dirigindo-se ao escritório de seleção/cancelamento de uma ASST local.

Assim, a ASST está à disposição do cidadão para prestar toda a informação relativa às várias isenções previstas no âmbito do vale-saúde.

Através do site do FSE será possível não só consultar online a lista de isenções ativas como também Solicite ou renove uma isenção de renda completando todo o procedimento eletronicamente. Isso se aplica às isenções com os códigos E01, E02, E02F, E03, E04, E05, E12, E13, E14, E30 e E40.

Lembramos que, para ser incluído na isenção, será necessário atender a determinados requisitos de renda que diferem de um código para outro.