Nuovo Giornale Nazionale – Clima, voltemos à ciência sem integridade

Você conhece Ian Plimer? O mineral Plimarita leva esse nome em homenagem a ela, pois é considerado o mais importante geólogo vivo.

Ian Plimer tem nos contado a verdade sobre a mudança climática há anos, enfatizando que a atividade humana não tem efeito no CO2 total ou no clima e, portanto, metas de ‘emissões zero’ nos empobreceriam sem a mudança climática. de qualquer maneira.

Há poucos dias foi a vez do Prêmio Nobel de Física de 2022, John F. Clauser, falando aos jovens cientistas e instando-os a fazer boa ciência, reiterou: “Vivemos em uma época em que a ciência se tornou desinformação e propaganda. não há crise climática.” Segundo Clauser, não há crise climática e a ciência está sujeita à completa manipulação gerada pela propaganda para fins políticos.

Até o italiano Franco Prodi, professor de física atmosférica, está sendo criticado na Europa após cada uma de suas intervenções críticas à “nova religião”.

Mas a máquina de guerra global não para: Bill Gates doou esta semana US$ 1,27 bilhão para financiar os “Objetivos Globais” da Agenda da ONU para 2030. Parte do dinheiro vai para a Global Digital ID, bem como para o escurecimento do sol. MSM não relata as notícias, mas Pell doou $ 319 milhões para a mídia para apoiar a campanha.

No ano passado, a Fundação Bill & Melinda Gates doou US$ 5 bilhões para instituições de caridade para diminuir o sol e combater as mudanças climáticas. Seguindo os cofundadores da Microsoft, Ann e John Doerr, que investiram US$ 1,1 bilhão por meio da Fundação Benificus para enfrentar os desafios climáticos. Em terceiro lugar estão Jackie e Mike Bezos, mãe e padrasto de Jeff Bezos, da Amazon.

Além disso, durante a conferência Cop27 no Egito, Gates anunciou uma doação de 1,4 bilhão de grafeno para agricultores na África e na Ásia afetados pelas mudanças climáticas.