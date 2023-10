Diabetes, medicamento em spray que salva vidas, é pago: protestos na Sardenha

Questões burocráticas. Quem paga são os diabéticos. “Soubemos com horror que, por decisão da FIFA emitida em 10 de outubro (publicada no Diário Oficial de 23 de outubro), foi… Foi acertado mover o Baqsimi (glucagon na versão spray nasal) para a categoria C, ou seja, pago. Esta parece ser uma etapa obrigatória, como acredita a Lilly, a fabricante. “Vendeu este medicamento a outra empresa que ainda não tem escritório em Itália e por isso não pode proceder à renegociação do preço com a Aifa.”

A denúncia vem da associação de pacientes da Sardenha, Diabete Zero Odv, numa nota em que se diz preocupada “Atualmente, apenas o glucagon injetável pode ser fornecido gratuitamente.

Apesar de receber garantias “de que a Lilly garantirá que este medicamento que salva vidas permanece disponível neste período de transição”, a associação explica que “a versão em spray tornou muito mais fácil dar o medicamento às crianças, não só pelos familiares, mas também pelos funcionários da escola. ”Aliás, a nossa Associação está atualmente empenhada em promover, tanto quanto possível, a inclusão de crianças e jovens com diabetes nas escolas. Durante esta atividade surgiram algumas dificuldades e preocupações relativas, sobretudo, à administração de medicamentos e à gestão da glicemia baixa e elevada.”

“Já manifestámos as nossas preocupações ao distrito, que foi imediatamente sensível e está a considerar uma solução”, afirma Diabete Zero Odv. “Acreditamos também que é oportuno estudar medidas a nível nacional que, nestes casos, permitam que o período do medicamento permaneça na categoria A por um período transitório. Apelamos também ao sentido moral das empresas farmacêuticas para garantir que as suas escolhas legítimas não se traduzem em inconvenientes mais ou menos graves para os pacientes”.

