Laboratórios, objetos e artefatos para contar a ciência através dos olhos dos alunos

Também este ano, os capítulos do IC Bellaria se comprometeram a criar uma exposição “Nas Trilhas da Ciência” para a Semana da Ciência. Os alunos se sagraram campeões ao criarem artesanatos e cartazes em seus laboratórios e depois exibirem seus trabalhos durante a cerimônia de abertura, realizada no dia 19 de março, na presença do Prefeito Filippo Giorgetti e da Diretora Annalisa Celli. Posteriormente, os alunos do 5º ano do ensino básico visitaram a exposição e ouviram com curiosidade a apresentação dos temas abordados, fruto do empenho científico que quiseram transmitir aos seus futuros colegas.

Mas no passado sábado, uma oferta semelhante foi feita aos pais de todos os alunos do ensino primário. A exposição aborda diversos temas científicos relacionados aos temas estudados: ciência e tecnologia, anatomia e fisiologia do corpo humano, física e astronomia. O sucesso da exposição foi garantido pelo empenho e estudo aprofundado de cada tema que nos permitiu conhecer e descobrir ciências, tecnologias e sistemas úteis à vida humana.

F. Lacava, S. Lazzarini,

a. Zavata IIc