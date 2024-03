Em casos de choque causado por “bactérias carnívoras”, é fatal em 30% dos casos

No Japão, há um alarme crescente sobre a Síndrome do Choque Tóxico Estreptocócico (Stss), uma infecção bacteriana rara, mas muito grave, causada por Streptococcus A que pode causar necrose tecidual e, portanto, é chamada de “doença comedora de carne” ou “bactéria comedora de carne”. O Governo Metropolitano de Tóquio emitiu um alerta após um aumento significativo de casos de STSS: segundo os dados mais recentes, em 2024 já ultrapassou metade do total de casos registados no ano passado. Só em Tóquio, havia 88 casos em 17 de março, enquanto a nível nacional havia 517 casos, segundo o Japan Times. Em 2023, a taxa de mortalidade por STSS é de cerca de 30%, afirma o Governo Metropolitano de Tóquio. No ano passado, foram 141 casos na cidade e 42 mortes.

As taxas de infecções perigosas por estreptococos estão aumentando para níveis recordes

A maioria dos casos de STSS é causada por uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes. A infecção de garganta, mais comumente conhecida como Streptococcus A, pode causar dor de garganta, especialmente em crianças, e muitas pessoas a contraem sem saber e não ficam doentes. Mas as bactérias altamente contagiosas que causam a infecção podem, em alguns casos, causar doenças graves, complicações de saúde e morte, especialmente em adultos com mais de 30 anos. Cerca de 30 por cento dos casos de STSS são fatais. Os adultos mais velhos podem apresentar sintomas semelhantes aos do resfriado, mas em casos raros os sintomas podem piorar e incluir dor de garganta, amigdalite, pneumonia e meningite. Em casos graves, pode causar falência de órgãos e necrose.

Os especialistas acreditam que o aumento de casos de STSS está ligado a uma variante bacteriana conhecida como cepa M1UK, que tem sido cada vez mais detectada desde meados de novembro de 2023 em pacientes infectados. Embora cerca de 90% dos casos anuais de STSS estejam geralmente concentrados entre pessoas com mais de 40 anos, em 2023 foi relatado um aumento nas infecções entre pessoas com mais de 40 anos, noticiou o jornal, citando o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas.

Os estreptococos do grupo A podem ser transmitidos pela respiração ou contato direto, bem como por feridas nas mãos e pés, explicam as autoridades de saúde da capital japonesa, que convidam a entrar em contato imediatamente com o seu médico em caso de sintomas como dor no extremidades, inchaço ou febre. As autoridades destacam a importância de medidas preventivas básicas, como a lavagem frequente das mãos e o cuidado adequado das feridas.

Alerta de nova doença

A Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) anunciou oficialmente, no sábado, o cancelamento da partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Coreia do Norte e Japão. Relatos sobre a propagação da doença no Japão podem ter estado por trás da decisão da Coreia do Norte de cancelar o tão aguardado jogo de futebol de terça-feira, agendado para Pyongyang. A Coreia do Norte, conhecida pelo mau estado do seu sistema de saúde, estaria a tomar medidas de precaução para evitar um surto da epidemia.