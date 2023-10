Uma viagem de cem anos pela arte e pela ciência – GBOBERA

Roma, Palácio Bonaparte

Novo espaço cultural de valor público

De 31 de outubro a 1º de abril de 2024

Escher

Roma, 30 de outubro de 2023

“Você tem certeza de que o chão também não pode ser teto?” (EM.)

A exposição dedicada a M. C. Escher (1898-1972) foi recentemente inaugurada no Palácio Bonaparte. Este evento é uma oportunidade para celebrar a extraordinária vida e obra deste artista e para recordar a sua importante viagem a Roma há exactamente 100 anos, em 1923. A arte de Escher é conhecida mundialmente por sua ligação com a ciência e a matemática. As suas obras são animadas por pontos de vista impossíveis, geometrias e mosaicos não euclidianos, criando imagens que provocam surpresas inesperadas, mas inofensivas, no público. Nesta dimensão, formas geométricas simples ganham vida, percorrem o espaço familiar e depois regressam ao seu lugar original. As visões surreais tornam-se tangíveis e o movimento interminável convida-nos a explorar este mundo maravilhoso e depois leva-nos silenciosamente ao ponto de partida. Um ponto que, se quiséssemos, poderia voltar a ser o nosso ponto de partida, para fazer o mesmo percurso. As obras de Escher são surpreendentes, parecem criar uma passagem para o mundo da fantasia e da irrealidade, mas depois de uma viagem aparentemente aventureira, devolvem-nos ao ponto de partida, num ciclo interminável digno de Wim Wenders. Seu trabalho incorpora a ideia de confusão. Esta sensação é amplificada pela regularidade e geometria estrita do espaço, que não deixa nenhum espaço vazio, exceto qualquer possível rota de fuga. Assim, o infinito, embora puramente matemático e geométrico, acaba por ser uma ilusão. O labirinto, que parece um jogo divertido, torna-se uma armadilha da qual não se pode escapar, a menos que se decida abandonar o jogo, talvez com um salto ousado como Indiana Jones ou Kierkegaard, dependendo das preferências de cada um. A segunda exposição que lhe é dedicada está em Roma, mas é a maior de sempre, com mais de 300 obras expostas. Seu estilo distinto passou por duas fases bem definidas e foi fortemente influenciado por movimentos artísticos e culturais comoArte ModernaO que desempenhou um papel vital no início de sua carreira. Porém, com o passar do tempo, desenvolveu uma abordagem artística que se desenvolveu de forma única e inequívoca, tornando-o um ícone no mundo da arte. Este percurso pessoal e contínuo de desenvolvimento permitiu à sua obra adquirir uma identidade própria e posicionar-se de forma decisiva no panorama do mundo da arte. A exposição caracteriza-se por uma atmosfera que presta atenção aos mínimos detalhes: iluminação suave e legendas escritas em fundos escuros criam uma atmosfera atraente que envolve o espectador no mundo de Escher. A participação interativa é incentivada graças a elementos colocados ao longo do percurso expositivo, que permitem aos visitantes tornar-se parte integrante da própria exposição. Pisos ópticos, papel de parede e estações piscantes Fotos pessoais Estes são apenas alguns exemplos de como os curadores tornam a exposição atrativa até mesmo para um público jovem e entusiasmado. redes sociais. Mas, infelizmente, ao fazer isso, também se pode descobrir a própria fraqueza. Esta última tendência nas exposições, como aconteceu várias vezes em Chiostro del Bramante, leva o visitante a uma análise superficial da obra e a uma expressão social externa de si mesmo, ao invés de uma reflexão interna sobre as obras ou o artista. . Depois de fazer várias viagens à Itália a partir de 1921, visitando a Toscana, Úmbria e Ligúria, Escher instalou-se em Roma durante doze anos, de 1923 a 1935, no número 122 da Via Boerio, no bairro antigo de Monteverde. Nesse período, sua experiência em Roma teve forte influência em seus trabalhos posteriores, o que o tornou prolífico na produção de litografias e gravuras, especialmente de paisagens, vistas, arquitetura e vistas da Roma Antiga e Barroca, assunto que ele mais gostava de investigar. . A dimensão íntima, a dimensão noturna, na penumbra da lanterna. Escher considerou as noites que passou desenhando, sentado em uma cadeira dobrável com uma pequena lanterna pendurada na jaqueta, como algumas de suas melhores lembranças daquele período. O trabalho deste artista influenciou profundamente o mundo do cinema, com grafismos aplicados em anúncios e capas de discos. A sua visão artística única encontrou terreno fértil nestes campos, envolvendo e fascinando jovens hippies e matemáticos reservados e tímidos. Suas criações tocaram as mais profundas filosofias e atraíram a atenção de empresas multinacionais. A sua capacidade de combinar realidade e sonho capturou a imaginação de um vasto público, tornando-o amado e apreciado em múltiplos campos. Na verdade, a arte de M. C. Escher responde a um amplo prazer humano de exploração e descoberta, mas também à desorientação. Através de suas obras, Escher cria um mundo de falso infinito e mudança, que fascina e confunde o público ao mesmo tempo. Isto pode ser interpretado como um sinal dos tempos, talvez refletindo um desejo contemporâneo de perder-se num mundo complexo e interligado, mas sem riscos reais. As obras de Escher não oferecem escapatória; Pelo contrário, conduz o visitante por um labirinto de caminhos pré-determinados, onde cada passo é reversível e o retorno é sempre garantido. Isto pode explicar a popularidade de Escher. As suas obras incorporam um medo comum – o medo do desconhecido e da mudança – mas ao mesmo tempo têm um efeito tranquilizador. O mundo de Escher está em constante mudança, mas as mudanças são sempre administráveis ​​e previsíveis, lembrando a perspectiva do Leopardo, em que tudo muda até nada mudar. Neste sentido, a arte de Escher pode ser vista como um apelo ao abandono da incerteza sobre o futuro e do sofrimento da transformação, oferecendo, em vez disso, um porto seguro no jogo das ilusões. A exposição é patrocinada pela A. Município de Roma – Departamento de Cultura E deEmbaixada e Consulado Geral do Reino dos Países BaixosProduzido e organizado pela Artemisia em cooperação com Fundação MC Escher E Maurício É editado por Federico Giudicandrea – Um dos mais importantes especialistas em Escher do mundo – W Mark VeldhuysenCEO MC Escher. O lindo catálogo é publicado pela Um bêbado.

