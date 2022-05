Caranguejo andando aqui é enormes benefícios

Caminhada de caranguejo: vamos descobrir todos os benefícios deste exercício que permite treinar as partes superior e inferior do corpo.

lá caranguejo andando (ou o caranguejo andandoÉ um exercício físico que permite Treinar a parte superior e inferior do corpo. Hoje vamos conhecer os benefícios deste tipo de treino, como fazê-lo corretamente e evitar gestos que possam nos prejudicar.

Em primeiro lugar, deve-se dizer que é adequado para todos e não há necessidade de nenhum equipamento esportivo: Você só vai precisar de um pequeno espaço! O caranguejo ambulante melhora drasticamente a flexibilidade geral. Além disso, permite realizar este tipo de exercício Treine muitos músculos ao mesmo tempo.

Caminhada do caranguejo: todos os benefícios deste exercício

Também permite melhorar o equilíbrio e a coordenação, além de aumentar sua consciência corporal e você se concentrará mais em sua postura. A caminhada da lagosta ocorre principalmente no topo da braçosE nos ombrosE Na parte superior das pernas e músculos abdominais. Mas como fazer este exercício?? É muito fácil cometer erros, pois sua implementação é simples. Você precisará ter cuidado em sua situação, para evitar se machucar.

Ou não Você vai ter que sentar no chão: as mãos Eles devem ser apoiados Atrás com os dedos apontando para os quadris e a curva dos joelhos; Então, você terá que Levante a pélvisMas não muito , Mantenha os braços retos e os joelhos ainda dobrados. O próximo passo é muito importante: Você terá que coordenar seus movimentosisto é, dizendo Mova o pé direito e a mão esquerda ao mesmo tempo. Depois, é claro, o pé esquerdo e a mão direita. E assim por diante.

Voce terá que Preste atenção na sua posturamas também um Não arqueie as costas ou Flexione muito a pélvis. Além disso, a coluna lombar deve ser neutra e as omoplatas devem ser abaixadas e trazidas para trás. Resumindo, depois que eu mostrar como fazer este exercício, experimente Por cerca de 10 iterações, para frente e para trás.

Se estiver interessado em saber mais, deve contar com um especialista neste sector, que lhe dirá se o está a fazer da melhor forma.