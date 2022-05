Se você tem um pouco de memória, vive melhor: a ciência confirma

Especialistas do Alzheimer’s Research Center da Columbia University fizeram uma descoberta muito importante relacionada à memória. Todos sabemos o quanto é importante A capacidade de lembrar, para ter em mente todas as informações mais importantes sobre nós. A memória também é necessária para nos livrarmos das muitas obrigações da vida cotidiana.

Existem alguns detalhes que não podemos esquecer, porque são muito úteis para nós, mas podemos realmente prescindir de outras informações. De fato, a descoberta de cientistas americanos faz parte desse tipo de estudo sobre a função da memória. Isto é o que eles encontraram.

Esquecer permite que você viva melhor

Especialistas chegaram à conclusão de que uma das funções da memória é adequada esquecer. Se é importante nos dedicarmos a estudar e memorizar novas informações, por outro lado, nosso cérebro também deve ser ativado para esquecer certas lembranças.

O fato de esquecermos os detalhes de nossas vidas é um processo fisiológico. Na verdade, permitirá que a mente se limpe e se livre da enorme quantidade de informações que tende a armazenar.

É como se nosso cérebro fosse especial Entre dados úteis e inúteis que não precisam ser revertidas. O processo pelo qual nosso cérebro adere, apagando certas memórias, é muito útil, pois nos permitirá viver melhor. Um cérebro que pode ser considerado saudável remove tudo o que não precisa.

Por que é importante esquecer

Assim, ter pouca memória pode acontecer melhorar nossas vidas. Na verdade, nossa mente acaba liberando espaço, eliminando todas as informações redundantes, o que é supérfluo. Essa maneira de agir permite que nosso cérebro se concentre em determinadas prioridades.

Com efeito, desta forma, por exemplo, libertando-nos do excesso de informação, podemos tomar melhores decisões que se revelam mais eficazes. Além disso, o ato de esquecer também aumentaria a velocidade do pensamento, a criatividade e a flexibilidade mental.

Em suma, será um arquivo Mecanismo Funcional, que, explicaram os pesquisadores, não tem nada a ver com condições patológicas, como aquelas relacionadas ao declínio cognitivo. Outro mistério está em nosso cérebro, que ainda é um órgão estudado, mas é claro que ainda sabemos muito pouco sobre ele, principalmente quanto às possibilidades que ele pode alcançar.

Portanto, se esquecermos os detalhes, não devemos ter medo algum, porque a capacidade de esquecer, segundo os cientistas, é muito preciosa para os indivíduos, assim como a capacidade de lembrar.