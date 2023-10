Abóbora, uma aliada da saúde? O que você precisa saber se tiver açúcar elevado no sangue

Você tem certeza de que a abóbora é boa para um corpo saudável? Aqui está o que você deve saber se também sofre de níveis elevados de açúcar no sangue.

Além de castanhas e cogumelos, A abóbora também é um dos alimentos de outono mais queridos da temporada. Como sabemos, é um ingrediente delicioso e original com o qual você pode preparar diversas receitas, doces e salgadas. Dos primeiros aos segundos pratos, sem esquecer as sobremesas.

Em todo o caso, Você tem certeza de que isso é comida saudável? cem por cento? Na verdade, muitos consideram-no inadequado para quem segue uma dieta hipocalórica ou para quem tem níveis elevados de açúcar no sangue.

Se você quer saber a verdade sobre isso, não pode perder nosso artigo de hoje. Na verdade, em breve revelaremos a opinião dos especialistas.

Abóbora, é realmente benéfica para a saúde? O que você precisa saber se tiver açúcar elevado no sangue

É uma pergunta que muita gente faz: A abóbora é realmente benéfica para a saúde do corpo? Você também pode comer de dieta ou se tiver açúcar elevado no sangue? Antes de responder a essas perguntas legítimas de uma vez por todas, vamos dar um passo atrás e listar todos os principais benefícios deste produto típico de outono.

Rica sobretudo em antioxidantes e vitaminas A e E, a abóbora é um verdadeiro remédio para a integridade da pele e das mucosas. Além disso, ajuda a proteger sua visão. No entanto, a presença da vitamina C torna-a uma excelente aliada na defesa do sistema imunitário, enquanto as vitaminas B promovem os processos metabólicos.

A abóbora também contém muitos minerais, incluindo potássio, cálcio, fósforo e magnésio, que são benéficos para proteger o sistema cardiovascular e a saúde óssea. Mas devido ao seu grande teor de carboidratos, Muitas pessoas se perguntam se também é possível comer abóbora durante uma dieta e em caso de açúcar elevado no sangue. Bom, segundo nutricionistas, de qualquer forma, é possível consumir esse alimento com segurança, desde que não exagere nas porções. Este é um conselho que realmente se aplica a todos, pois nunca se deve comer mais do que 100-150 gramas de abóbora por porção.

Além disso, para manter os níveis de açúcar no sangue sob controle, recomenda-se consumir abóbora com fibras e proteínas. Retardar o processo de absorção Dos próprios açúcares. Quanto à culinária, pode ser consumida crua ou cozida. Por fim, não podemos esquecer que mesmo as sementes, muitas vezes descartadas, são na verdade comestíveis e ricas em nutrientes benéficos ao organismo.