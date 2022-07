É possível combatê-lo com a homeopatia?

Colesterol: pode ser combatido com métodos homeopáticos?

Você pode combater o colesterol com medicamentos naturais? Muitos pensam assim, mas poucos sabem que suplementos contendo substâncias naturais podem ter efeitos colaterais e devem ser tomados com cautela. Dizer que é o mesmo Ministério da Saúde.

Nas últimas horas, uma nova circular foi divulgada sobre Ministério da Saúde Ele decidiu proibir todos os suplementos alimentares para fins de Baixando o colesterol alto contendo doses de monacolina iguais ou superiores a 3 miligramas por dose.

Na verdade, como Amy mencionou, Sindicato dos Endocrinologistas, Os produtos naturais que costumam ser usados ​​para reduzir o colesterol alto podem ser prejudiciais e cheios de contraindicações, por isso não devem ser usados ​​com frequência e por longos períodos.

Então Amy decidiu informar aos italianos:

Esta origem não é sinónimo de ausência de potenciais efeitos adversos. Um produto natural pode ser tóxico e nocivo da mesma forma que um medicamento químico, é mesmo a sua quantidade que indica qualquer problema.

Reduzir o colesterol com medicamentos naturais: Quais são os riscos?

Mas quais são os riscos desses medicamentos? haverá monacolina k, Uma molécula obtida do arroz vermelho conhecida como “estatina natural”. Ele vem do processo de fermentação natural do arroz vermelho popular para cozinhar, mas apesar de sua aparente simplicidade, parece ter Possíveis efeitos adversos.

como ele Vincenzo de Jeronimo, Coordenador da Comissão de Drogas dos EUAExplicação dos efeitos colaterais do medicamento:

Embora os efeitos adversos associados à monacolina não sejam muito diferentes dos associados a outras estatinas, a fácil disponibilidade de suplementos à base desta substância, sem receita e muitas vezes até mesmo em supermercados, tem favorecido o uso indevido e a superdosagem dos tratamentos que estão sendo feitos. . A União Europeia e, portanto, a Itália, decidiram limitar a dose.

No entanto, o especialista convida qualquer pessoa que já tenha se beneficiado deste produto baixar o colesterol Não tenha medo e termine silenciosamente o produto: