Energy, Europa e Ennis operam em uma “réplica” do Sol.

O futuro está cada vez mais próximo. A Europa está escrevendo um novo capítulo no campo da energia desenvolvendo a primeira usina experimental de fusão nuclear capaz de produzir 300-500 megawatts de energia elétrica de forma segura e sustentável até 2050, equivalente às necessidades de cerca de 1,5 milhão. das famílias. É sobre o dispositivo Demo (demonstração do reator de energia de fusão) Começou há quase dois meses, fruto da experiência adquirida com o reator experimental Iter, atualmente em construção em Cadarache, no sul da França, que será ativado por volta de 2035 e desenvolvido no âmbito do Horizon EuroFusion, o novo programa europeu de pesquisa sobre integração co-financiado pela Comissão Europeia através da Euratom. Isso é possível pelo Eurofusion Consortium, que inclui 21 organizações italianas coordenadas pelo Enea, incluindo o CNR Institute for Plasma Science and Technology e o Rfx Consortium. A rede abrangente inclui cerca de 4.800 cientistas de instituições de 29 países (26 membros da União Europeia, Suíça, Reino Unido e Ucrânia). O financiamento é superior a mil milhões de euros e inclui a contribuição Euratom de mais de 550 milhões de euros. A Itália, o segundo parceiro mais importante depois da Alemanha, receberá 16% da contribuição europeia, cerca de 90 milhões de euros.

No sol e nas estrelas, o processo de fusão dos núcleos de hidrogênio produz hélio e libera energia, cuja radiação permite a vida na Terra. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando para replicar reações semelhantes com isótopos de hidrogênio, que quando combinados liberam uma enorme quantidade de energia. O objetivo da pesquisa é construir usinas de fusão nuclear para produzir eletricidade em larga escala, segura e a preços competitivos, respeitando o meio ambiente. Em termos de rendimento, para a mesma quantidade, a fusão gerará cerca de 4 milhões de vezes mais energia do que a queima de carvão, petróleo ou gás. Iniciar o negócio é certamente um passo importante, mas do ambiente experimental será necessário passar para a produção real de eletricidade, e para isso “devem ser adotadas as tecnologias mais avançadas para controlar e gerar eletricidade de forma segura e contínua . Opere com um ciclo de combustível fechado Alessandro DodaroD., diretor de Fusão e Tecnologias para Segurança Nuclear da Enea.