Em Rende a terceira edição do “Pensa Tu”, o festival de ciência e curiosidade

RENDE – O Festival de Ciência e Curiosidade regressa esta primavera para a sua terceira edição e o evento está previsto para acontecer em Parque Aquático Santa Chiara, sábado 23 e domingo 24 de março nas próximas. Ainda este ano, decorrerão duas celebrações matinais dedicadas às escolas, repletas de atividades e oficinas, também destinadas aos jovens visitantes, nos dias Nos dias 25 e 26 de março.

'pense nisso“É o primeiro grande festival dedicado à ciência na Calábria. Nas edições anteriores, mais de dez mil visitantes participaram na iniciativa, que também serviu de contentor para muitas realidades locais da região da Calábria.

Até o momento, mais de 100 pessoas já participaram do evento 50 convidados, entre promotores, cientistas e professores universitários, entre os mais famosos do cenário científico italiano. Esta edição incluirá, juntamente com novos convidados do setor, inúmeras exposições paralelas e modelos em tamanho real de animais pré-históricos e contemporâneos. Quatro dias intensos de evento, que darão aos participantes a oportunidade de fazer uma comparação direta com alguns dos melhores fatos científicos da atualidade na Itália. Também se falará muito sobre os nossos mares, os animais que os habitam e a sua proteção. Entre as atividades previstas, estão também conferências dedicadas Para inteligência artificial E novas descobertas estão em constante evolução.

