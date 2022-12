O Prêmio FiuggiStoria Scienza 2022 vai para o físico Piero Martin

Homenagem ao físico experimental italiano, professor da Universidade de Pádua, por sua atividade no campo da publicação científica

reconhecimento patrocinado Fundação Giuseppe Levi Belloni No âmbito do Prémio Nacional Fiuggi históriana Cerimônia de Premiação em quarto do Zachary A partir de Palácio Giustiniani – Senado da República em Roma 14 de dezembro de 2022.

Peter MartinVeneziano de nascimento, Professor de Física Experimental na Universidade de Pádua (Departamento de Física e Astronomia), onde desenvolve a sua actividade de investigação na área da fusão termonuclear. Membro da American Physical Society, ele é o físico-chefe do DTT, o grande novo experimento italiano de fusão. Ele foi o Diretor Científico de grandes projetos de pesquisa internacionais, como o experimento RFX em Pádua e a Força-Tarefa Européia “Eurofusion Medium Size Tokamak”.

A pesquisa é acompanhada de publicação, transmissão de ciência no rádio, televisão, jornais e em muitos eventos públicos. Ele escreveu livros sobre milho (“idade do átomo” para Il Mulino, com Alessandra Viola) e em Zero, Vazio e Nada (“zerologia”, com os colegas de escola Claudio Bartucci, matemático, e Andrea Tagliapietra, filósofa de Il Mulino). Recentemente, novamente com Alessandra Viola, aventurou-se a publicar um tema inusitado, mas muito atual: o lixo. O projeto produziu o livro Lixo. Tudo o que você precisa saber sobre resíduos (Versões de Código), selecionado entre os cinco finalistas do Prêmio Galileo de Publicação Científica 2018. Em 2021 publicar “Sete Medidas do Mundo” (Laterza) onde ele explica como, com apenas sete unidades básicas de medida – o metro, o segundo, o quilograma, o kelvin, o ampère, a toupeira e a candela – medimos e tentamos entender a complexidade e as maravilhas da natureza , do microcosmo das partículas elementares aos limites do universo. Essas unidades centrais são protagonistas de sete histórias fascinantes, que, juntamente com os grandes nomes da ciência e muitos personagens inesperados, conduzem o leitor a uma jornada de descoberta da física – de Galileu a Einstein, da mecânica newtoniana à mecânica quântica – e como a ciência ajuda a construir um futuro verde e sustentável. com um final abrupto.

Participe da 22ª Conferência Edoardo Amaldi, realizada de 6 a 8 de abril de 2022, organizada pela Accademia Nazionale dei Lincei, também patrocinada pela US National Academy of Sciences e pelo Departamento de Relações Exteriores e Cooperação Internacional. O tema deste ano foi “Riscos nucleares e controle de armas. Problemas e progresso em tempos de pandemia e guerra”.

Agora ao professor Piero Martin, o homem que tenta “colocar o sol em uma caixa”, a prestigiada FiuggiScienza que em edições anteriores foi para o físico vicenzano e naturalizado americano Federico Fagen E para um imunologista Guido Silvestri.

com.unica, 8 de dezembro de 2022