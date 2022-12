Influenza de 2022: sintomas, quanto tempo duram e a vacina

A gripe se espalhando na Itália no outono de 2022? Se a tendência se mantiver nestes níveis, “prevê-se o pico mais alto dos últimos 15 anos. Pode ser alcançado antes do Natal porque os valores cresceram muito”. Discurso de Silvestro Scotti, Secretário Geral da Federação de Médicos de Família (FEMG). Mas Quais são os sintomas, quanto tempo dura a gripe, o que fazer com a vacina e como tratar o vírus? Para explicá-lo com todas as informações úteis é Humanitas.

o que é a gripe A gripe é uma doença infecciosa aguda e contagiosa. Geralmente um curso de 5-7 dias. Tendem a resolver-se espontaneamente, embora se deva prestar atenção a eventuais complicações em pessoas de risco (idosos, doentes crónicos, crianças).

Quais são as causas e sintomas A gripe é uma doença infecciosa causada por um vírus. Os sintomas mais comuns da gripe incluem: febre, dores musculares e articulares, calafrios, sudorese, dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal, tosse seca e cansaço. As complicações mais comuns da gripe são infecções do trato respiratório superior e inferior.

Como prevenir: vacinas e conselhos – as vacinas contra influenza estimulam a produção de anticorpos específicos, o que reduz significativamente o risco de adoecer; Deve ser repetido todos os anos, especialmente nas categorias de risco. Na temporada de gripe, também é recomendável: lavar bem as mãos e com certa frequência, cobrir a boca e o nariz com as mãos ao espirrar ou tossir e evitar lugares lotados, se possível.

Diagnóstico: Quanto tempo dura? Em geral, uma visita ao médico de família é suficiente para diagnosticar a gripe. Atenção especial deve ser dada às crianças e idosos, principalmente quando os sintomas persistem por muito tempo, comparados a 5-7 dias, ou quando a temperatura elevada não parece diminuir mesmo após o uso de antipiréticos.

tratamentos – Em geral, o tratamento da gripe consiste em um período de repouso no leito e na ingestão de líquidos úteis para repor o que foi perdido devido a altas temperaturas e sudorese. O uso de medicamentos deve ser limitado ao uso de: analgésicos (para reduzir dores musculares e esqueléticas), antitérmicos (para reduzir a temperatura), antibióticos (não têm efeito contra vírus influenza; devem ser usados ​​apenas por indicação médica em casos de suspeita infecção bacteriana).