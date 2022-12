Caminhar para manter a forma, todos os conselhos (úteis) sobre como fazê-lo

Caminhar é importante para manter a forma. Mas preste atenção em como você realiza essa atividade. É muito importante seguir algumas dicas

Uma das atividades que mais se faz para manter a forma Andar. É um hábito diário que traz muitos benefícios. Na verdade, segundo a ciência, essa atividade não diminuir apetite, queima calorias, reduz dores nas articulações, fortalece o sistema imunológico e É proibido Diabetes e doença de Alzheimer.

Mas é uma das razões pelas quais mais e mais pessoas decidem Andar Há um que prevalece. Em outras palavras, mantenha-se em forma. Não devemos esquecer que fazer esta atividade leva a um melhorar afiliado Metabolismo Mas também para a prevenção de dores nas articulações, pulmões e coração. Mas é necessário – quando você decide fazer essa atividade e desconhece o assunto – seguir alguns truques que eles vão melhorar Eficácia da caminhada.

Caminhar: só assim será eficaz

É muito importante lembrar quem deve prepare-se Para iniciantes nesta atividade, embora a velocidade e a intensidade sejam menores que a corrida, não se deve impor e ultrapassar os limites. É aconselhável respeitá-los para evitar correr riscos desnecessários.

Portanto, iniciantes não devem estressar seus corpos com longas caminhadas. No começo, para se acostumar 15 minutos em um ritmo constante e constante são suficientes. Não devemos subestimar a importância da situação. As costas durante a caminhada devem ser retas. Olhe com os ombros para baixo. O pé deve realizar o seguinte movimento: pé, calcanhar, dedo do pé. Se o tempo for curto, pode ser caminhando quebrado: Meia hora de manhã ou à tarde e meia hora à noite.