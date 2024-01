As consequências para a saúde são loucas

Beber água antes de dormir é a escolha certa? Vamos ver juntos quais são as consequências desse hábito.

A água, elemento essencial à vida, desempenha um papel crucial na saúde do corpo. Não só é a principal fonte de energia para o nosso corpo e órgãos, mas o seu consumo regular é mais importante do que a própria nutrição. Esta necessidade fica evidente na necessidade constante de água, que se apresenta como um elemento essencial independentemente do nosso estilo de vida. No entanto, há circunstâncias em que a água potável pode sair pela culatra.

Beber água antes de dormir: consequências

Hábito Beba água regularmente É de fundamental importância para a manutenção de uma boa saúde.

Especialistas concordamA importância de beber água antes mesmo de sentir sedeE incorpore isso em uma rotina equilibrada. Embora o sono possa parecer uma fase repousante, o metabolismo permanece ativo de várias maneiras durante o sono.

Como mais de metade do nosso corpo é composto por água, isto é crucial Mantenha um nível adequado de hidrataçãoIsso significa a ingestão diária recomendada de pelo menos 1,5 litro de água, distribuída uniformemente ao longo do dia.

Beber água antes de dormir traz muitos benefícios, mas ao mesmo tempo pode ser um problema. Vamos descobrir o porquê juntos.

Como você se comporta antes de dormir?

Se é verdade que a água é necessária, Em alguns casos, pode ser melhor evitá-lo. Como antes de dormir. Por um lado, beber água antes de dormir pode causar necessidade de urinar durante a noite, o que é conhecido como noctúria, que Em termos de qualidade do sono não é totalmente benéficoPorque interrompe o nosso descanso para nos fazer levantar e ir ao banheiro.

Por outro lado, os benefícios de beber água antes de dormir são muitos. Contribui para uma sensação de relaxamento, Facilita a digestão e promove a purificação do corpo. Essa prática pode melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e o estresse habitual no final do dia.

Como resolver? Beba pelo menos um copo de água antes de dormir Pode ser um bom hábito, talvez regular sua ingestão durante o jantar para evitar despertares frequentes à noite. É importante Beba uma quantidade adequada de águaE aumenta no verão. Incorporar essa prática em sua rotina diária pode contribuir significativamente para a saúde geral, melhorar a qualidade do sono e apoiar funções vitais do corpo.