Um corpo cósmico sem precedentes na Via Láctea

Um objeto misterioso foi descoberto a meio caminho entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro na Via Láctea. Na verdade, os investigadores não conseguiram identificá-lo porque, além de ser superdenso, tem uma massa exatamente a meio caminho entre estes dois corpos celestes que nunca tinha sido encontrada antes: poderia, portanto, ser uma massa incrivelmente massiva. Uma estrela de nêutrons ou um buraco negro muito pequeno. Isto é o que fica evidente no estudo Publicados na revista Science e é liderado pelo Instituto Alemão Max Planck de Radioastronomia em Bonn, para o qual também contribuíram a Universidade de Bolonha e o Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonha e Cagliari.

Os pesquisadores usaram dados coletados pelo radiotelescópio MeerKAT, um conjunto de 64 antenas localizado na África do Sul, uma das quatro estruturas que farão parte do projeto Square Kilometer Array, o grande telescópio em construção na Austrália e na África do Sul. Para explorar o espaço profundo. Embora a sua identidade ainda seja desconhecida, os autores do estudo acreditam que o misterioso objeto pode ter-se formado numa fusão anterior entre duas estrelas de neutrões, como resultado do intenso ambiente estelar que caracteriza o denso aglomerado esférico em que reside.