William, os Middletons e a babá: cuidando das crianças com Kate Middleton no hospital

“Seu desejo é preservar, tanto quanto possível, Situação normal para crianças». No memorando emitido por Palácio de Kensington em Londres Para anunciar internação hospitalar e cirurgia Kate MiddletonUma seção especial dedicada à excelência Jorge, Charlotte E Louis. Na verdade, está apertando em torno deles também a família real, Especificamente para não atrapalhar sua rotina diária durante Período de recuperação Da mãe.

como? William Ele deletou tudo Obrigações de trabalho Em pauta para que ele possa se dedicar integralmente à família: por Fique perto de KateClaro, mas também para acompanhar Acompanhando as crianças na escola Toda manhã. Um arranjo que certamente continuará ao longo do tempo Duas semanas de internação Para a Princesa de Gales, mas com toda a probabilidade Eu vou continuar Ainda mais tarde, quando ele está em casa, mas ainda tem Preciso descansar.

Por outro lado, como mencionado Espelho“William e Kate sempre colocaram Bem-estar familiar Sua principal prioridade.” Não faltarão pessoas para ajudar Michael E Carol Middleton, que mora a poucos quilômetros da filha e pode até Mover-se a partir de ela Estar mais presente na gestão dos netos.

para Casa de campo Adelaide Ele encontrará outra figura chave na harmonia familiar, Maria Boralloa governanta histórica dos Três Pequenos Príncipes, que foi contratado Por William e Kate quando ele era o primogênito Apenas 8 meses: Então eles confiam nela cegamente e poderão contar com ela apoia. Em geral, porém, todos os funcionários judiciais já se disponibilizaram Dê o seu melhor apoia Até a princesa melhorar.

E avô Carlos? Ele também terá que tempo de descansoPorque ele será submetido a uma cirurgia na próxima semana Cirurgia de próstata. Portanto, é um momento particularmente sensível casa Windsoronde toda a família está pronta para isso Junte-se às forças.