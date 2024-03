Healthcare, anúncio de Schillaci: “Estamos caminhando para adiar o novo título.”

Depois das fiscalizações do Presidente da Região do Lácio, Francesco Rocca, fica também a confirmação do Ministro da Saúde, Orazio Schillaci, da introdução das novas designações aduaneiras. Em Roma, à margem do evento de perguntas e respostas da Adnkronos “Saúde e cuidados de saúde, um desafio comum”, o representante do governo Meloni focou-se no tema, anunciando um ponto de viragem iminente: “Estamos a pensar em adiar a decisão sobre as novas designações tarifárias, porque Acho importante que haja “em alguns casos definições mais adequadas ao que é a realidade quotidiana de hoje. Acho que vamos adiar esta medida em acordo com as regiões”.

Schillaci abordou então uma das questões mais importantes da saúde italiana: “As listas de espera são o pior cartão de visita do Serviço Nacional de Saúde. Mas hoje não temos dados precisos. Um ano e meio para o exame é inaceitável, mas não temos monitoramento regional do desempenho faltante.” “Mas temos que ver onde e por quanto tempo as listas de espera serão longas. Mas é inaceitável que não haja um único copo para exames e visitas em público e setores privados.”