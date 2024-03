O Bonde da Ciência passa e para na Praça Karlina no sábado, 23 de março – ontem, hoje, amanhã

o Bonde da ciência Prestes a passar pelo centro Turim Vai ficar em Praça Carlo Emanuele II (Praça Carlina) Das 14h às 18h Dia do Doador para Sábado, 23 de março, Com o objetivo de arrecadar fundos para publicações científicas,

A iniciativa está sendo promovida pelaAssociação CentroScienza Onlus Faz parte do projeto de arrecadação de talentos da Fundação CRT.

No bonde histórico fornecido pela ATTS – Associazione Torinese Tram Storici – será realizada a futura campanha de arrecadação de fundos treinada pela Fundação CRT. Iniciativas, eventos e atividades para viajantes de todas as idades.

As atividades são gratuitas e abertas a todos e com “Bilhete científico” Será possível apoiar as atividades do CentroScienza com uma doação. Os recursos serão utilizados para enriquecer as propostas para a segunda edição do Un Grado e Mezzo – Festival do Clima e Meio AmbienteO seu tema principal será a água em todas as suas formas, elemento essencial à vida no nosso planeta, que serve de lente para ver a nossa relação com os ecossistemas e as alterações climáticas.

“Falar de ciência para todos é fundamental”, explica Elisa PalazziPresidente do Comité Científico do CentroScienza Onlus – para estimular a curiosidade, aumentar a consciência colectiva e o conhecimento do mundo que nos rodeia e contribuir para o bem-estar da sociedade.”

Exposições, conferências e workshops organizados pelo CentroScienza sempre foram livre Tornar o conhecimento científico acessível a todos e dar a todos a oportunidade de se aprofundar nas questões atuais para fazer escolhas mais informadas. As principais atividades do CentroScienza são séries de conferências Quinta-feira Ciência (Uma história de mais de trinta anos com uma média de 12 mil espectadores por edição e um total de mais de 840 mil horas de visualização no canal do YouTube), Quinta-feira Prêmio Nacional de Ciência Para pesquisadores masculinos e femininos com idade inferior a 35 anos Semanas de Ciência E as muitas iniciativas dirigidas às escolas que aderiram nos últimos anos Bonde da ciência E Un Grado e Mezzo – Festival de Clima e Meio Ambiente.

“Com o Dia do Doador, jovens arrecadadores que foram treinados e profissionalizados graças à Fundação CRT vão a campo junto com instituições locais – declara o Secretário Geral da Fundação CRT. Andrea Varese – A angariação de fundos é um setor com duplo potencial: por um lado, abre novas oportunidades de negócio e, por outro lado, fornece métodos de financiamento alternativos e sustentáveis ​​para organizações no mundo sem fins lucrativos.

Mais Informações: https://centroscienza.riseact. Site/Páginas/Participar dia do doador/

www.centroscienza.it.