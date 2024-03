Doenças e despesas, agora você pode receber seu dinheiro de volta

Doenças e despesas, agora você pode recuperar o dinheiro gasto durante o ano. Como fazer isso e quais são as condições e proporções.

Você está preocupado com Despesas médicas incorridas? A partir de agora você pode Receba parte desse dinheiro de volta Graças às deduções fiscais previstas para despesas de saúde.

A Receita Federal disponibilizou o Formulário 730, que permite fazer isso Declarar despesas médicas incorridas durante 2023 e receber benefícios fiscais. Como funciona exatamente esse processo e quais despesas você pode deduzir?

Doenças e despesas, agora você pode recuperar o dinheiro gasto durante o ano

O formulário 730 é essencial para declarações fiscais e é especialmente útil para aposentados e empregados. Entre os anexos há um específico para As despesas são dedutíveis, incluindo médico. Essas despesas devem ser informadas em Tabela E Taxas e Encargosestá dentro Linha E1 Você deve inserir o valor total incorrido para você e seus dependentes. lá 19% de desconto aplica-se à parte que Excede 129,11 eurosAs despesas relacionadas com doenças isentas devem ser informadas especificamente.

Despesas com aquisição de medicamentos também são dedutíveis, desde que documente com nota fiscal ou recibo informando a natureza do medicamento, sua quantidade e seu código alfanumérico. Se as suas despesas de saúde excederem um determinado limite, você pode solicitar que sejam estabelecidos prêmios específicos em Quatro parcelas anuais iguais. Adequado Marque a caixa apropriada e o cálculo será realizado pela Assistência Fiscal. Se você já solicitou o parcelamento, lembre-se de preencher o formulário Linha E6.

Mas não são apenas os medicamentos que podem ser deduzidos: Intervenções cirúrgicas, exames de diagnóstico, tratamentos especializados, próteses, consultas médicas, bilhetes de saúde e até despesas com dispositivos médicos podem beneficiar de uma dedução fiscal de 19%.. Internações hospitalares e cuidados específicos, como serviços de enfermagem e reabilitação, também podem ser incluídos.

Para conseguir o desconto é necessário Guarde todos os documentos fiscais Relacionado a despesas médicas. Para medicamentos, por exemplo, são necessários recibos; Quanto aos atestados médicos, procedimentos de seguros e outras despesas similares, é necessário recibo fiscal ou fatura emitida pelo médico.

Em suma, é possível recuperar o dinheiro gasto com assistência médica graças às deduções fiscais previstas em lei. Com o Modelo 730 e a documentação adequada, você pode Obtendo um bom retorno econômico Sobre seus custos de saúde. Portanto, não se esqueça de preencher seu Formulário 730 com atenção e guardar todos os documentos necessários — é o primeiro passo para receber seu dinheiro de volta.