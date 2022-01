O objetivo do governo é manter o país aberto, incluindo escolas

Zia: “Não vamos resistir, vou fazer um último apelo ao primeiro-ministro” Luca Zaya é completamente diferente, à frente da Frente de Regiões pede para adiar a reabertura de escolas, e explicou em entrevista à Republica, que não busca um confronto com o governo, mas espera repensar. “Se as condições para a abertura continuarem assim – sem hipocrisia: não podemos resistir”, disse o presidente do Veneto. A Zaia está adiando a volta às aulas, caso contrário “o resultado será que a partir de segunda-feira teremos muitas aulas na Abi, redução da jornada de trabalho, vamos durar uma semana e então provavelmente teremos que intervir”. “Atrasar 15 dias – continuou Zia – não significa perder o campeonato.”

É por esta razão que o Governador decidiu fazer um “último apelo ao Primeiro-Ministro”. Ele disse enquanto pedia para ouvir a opinião da ciência: “Não estou procurando briga.” “Vamos evitar seguir uma ordem específica, mas a comunidade científica tem que decidir”, aconselhou. Especificamente, Zaia pede que a “Comissão Técnica Científica se manifeste, e não pode deixar de o fazer a pedido das províncias”, disse.

Renzi: “Ao retomar as aulas, estou com Draghi” O líder italiano da FIFA, Matteo Renzi, é um apoiador do governo. “Eu apoio 100% a linha de Draghi sobre a reabertura da escola. Quando há um problema, a primeira coisa que muitos sugerem é fechar a escola. Mas é um erro emocionante”, explicou Renzi em uma entrevista ao Future.

“Chega dessa cultura niilista onde nossos filhos podem ir à pizzaria ou esquiar né, mas não à escola – acrescentou -. Digo mais: mantemos as escolas abertas, contra a pobreza educacional, mas também como centro de envio de equipes médicas vacinar nas escolas. Quando eu era menino fazíamos exames médicos na escola. Sabe quantas crianças, talvez as mais pobres, que não podem pagar as visitas de minuto? Pelo contrário, vamos transformá-la em um centro de saúde e liberdade , ”Concluiu Renzi.

Filho: “Um lugar seguro na escola” – O comissário de emergência, General Francesco Paolo Vigliolo, também interveio ao retornar aos escritórios, descrevendo as escolas como “lugares seguros”. “A volta às aulas é importante porque é um lugar seguro, com máscaras e a distância. As aulas presenciais também são importantes do ponto de vista da justiça social: há realidades na área, como em algumas áreas do sul , onde ainda há poucas perspectivas de ir para a escola.

