“Liberdade de vacinação e promoção da medicina básica”

Em duas horas, 160 pessoas se inscreveram para o projeto de lei “Saúde e Liberdade” promovido pela organização sem fins lucrativos “La città dei Ragazzi” em Mântua.

No banquete no Viale della Vittoria, hoje, sábado, esteve também Gian Marco Techer, de Congliano, 54, pequeno empresário e referência para a província de Treviso pela iniciativa: ao lado dele estava um funcionário público para certificar as assinaturas.

“Fiquei sabendo da iniciativa online – diz Tischer – e imediatamente me ocupei como muitas outras pessoas na Itália que são a favor da liberdade de escolha em relação à vacinação contra a Covid, contra a discriminação no Green Pass e para promover cuidados e assistência médica básica. Não esperávamos uma afluência tão grande, que ficamos sem formulários e à tarde para cerca de trezentas pessoas de Cortina d’Ampezzo, Friuli, Pádua e muitas outras cidades deixamos claro que você também poderia assinar nas secretarias e nos balcões de cidadãos comunais. Para obter informações mais precisas, você pode consultar o site da iniciativa https://www.leggesaluteeliberta.it, do qual também é possível fazer o download da proposta completa de lei. Voltaremos ao Viale delle Vittoria no próximo sábado e haverá mais gente do que hoje. “

Eles se definem como cidadãos “sem lema”, no sentido de que não podem ser categorizados, e são o sinal de uma certa rejeição a uma política de polinização que não carece de contradições, como explicaram pensadores contrastantes como Agamben e Cacciari.

O projeto de lei contém, entre outros, os seguintes indicadores: “Duplique as camas na terapia intensiva; em caso de febre e / ou outros sintomas de gripe, alunos e funcionários de qualquer categoria devem estar, respectivamente, ausentes da escola, do trabalho e de qualquer atividade comunitária.

A devolução só será permitida com atestado médico de recuperação sem, em caso algum, solicitar swab nasofaríngeo ou orofaríngeo; O cartão verde (ou forma semelhante de passaporte de saúde) passa a ser um instrumento discricionário, mas não obrigatório, para as atividades de gestão / restauração privadas, que pode, no entanto, solicitar livremente e vice-versa, não; A partir dos resultados dos tratamentos obtidos com os primeiros remédios caseiros na área, pede-se com a Tachipirina a superação definitiva da lógica da espera vigilante.

Ao invés de um protocolo, as indicações gerais serão fornecidas com atendimento domiciliar imediato, deixando o clínico sempre livre para atuar e responsável por selecionar os tratamentos mais adequados e personalizados para o paciente e, portanto, livres de protocolos pré-estabelecidos; A medicina básica é aplicada reduzindo o número máximo de tomadores de empréstimo em 20% para estimular a entrada de novos médicos; O número limitado de escolas de medicina e enfermagem por pelo menos três anos acadêmicos foi abolido.

Isso não deve resultar em uma forma de seleção diferente dentro do curso normal dos exames universitários; É necessário entregar ao paciente, no momento da vacinação, um formulário de notificação de eventuais efeitos negativos com os esclarecimentos necessários e como notificá-los.

(Foto: arquivo Qdpnews.it).

# Qdpnews.it