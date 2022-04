Ainda faltam alguns meses para o verão mas, para muitas mulheres, o problema dos testes de moda começa a fazer-se sentir. Alguns deles começam a olhar para o próprio corpo com um olhar crítico, identificando o menor defeito. Para perder aquele quilo a mais, há quem decida contar com a orientação de um nutricionista. Por outro lado, é preferível pesquisar na web dietas que prometem perder muitos quilos em pouco tempo e com o mínimo de esforço. A este respeito, tenha cuidado e não confie em nós, porque dietas tão duras podem ser perigosas para a nossa saúde.

Claro que os cremes caseiros para emagrecer e secar não podem faltar. Estes devem ajudar a reduzir a celulite e estrias.

A celulite é um problema que afeta muitas mulheres

A celulite é um dos defeitos que as mulheres tentam combater de todas as formas e por todos os meios. Por este termo nos referimos ao crescimento do tecido adiposo que afeta a maioria das mulheres no universo. A celulite está concentrada principalmente no abdômen, nádegas, quadris e coxas internas e externas.

Não estamos falando de uma doença, mas de um defeito de pele que pode ser causado por alguns fatores: distúrbios hormonais e genéticos, metabolismo, problemas circulatórios, etc.

Veja quantos minutos devemos caminhar para reduzir a celulite, queimar carboidratos e gorduras e melhorar a circulação sanguínea

A formação de celulite é frequentemente associada a células de retenção de água e gordura. Por isso, tentamos comer de forma saudável e equilibrada para prevenir esse problema. Como os especialistas recomendam, você deve consumir pelo menos 5 porções de frutas e vegetais diariamente. Mas também não nos esqueçamos de comer leguminosas e grãos.

Não subestime a importância da atividade física que ajudará a circulação sanguínea e linfática. Não é necessário aderir a um ginásio se não quisermos ou pudermos mas de acordo com especialistasSão quantos minutos temos de caminhar para revitalizar o metabolismo e reduzir as manchas da celulite.

Não temos que correr, mas será necessário caminhar rapidamente e sem parar por 30 ou 40 minutos. Além disso, lembramos que não use roupas muito apertadas, para evitar que essas roupas prejudiquem a circulação sanguínea nas extremidades inferiores. Evite também bebidas gaseificadas e açucaradas. Claro, para qualquer esclarecimento, um médico especialista deve ser consultado.

Sugestões de leitura

Veja quanto caminhar por dia para reduzir a ansiedade e o colesterol e melhorar a saúde óssea