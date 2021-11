Dieta desintoxicante para se preparar para as férias

Dieta desintoxicante antes das férias de Natal.

Lá as férias se aproximam e o tour clássico começa na mesa. Almoços e jantares, às vezes excessivos, mesmo em um clima de harmonia e amizade, podem sobrecarregar nosso corpo. Portanto, é melhor chegar preparado para este compromisso. Com uma dieta saudável de desintoxicação, que ajuda o corpo a se purificar Sem restrições muito rígidas, mas simplesmente foque em alimentos que favoreçam algum tipo de limpeza interna do organismo, como frutas e vegetais.

Começamos com o café da manhã.

Tudo começa com o café da manhã. É melhor começar o dia bebendo pelo menos um copo de água em temperatura ambiente com algumas gotas de limão. Em vez disso, coloque biscoitos ou croissants clássicos em uma tigela de iogurte branco desnatado com uma colher de cereal. Uma porção de massa também é útil para o almoço, mesmo que seja inteira, Cubra com uma colher de molho de tomate light ou um fiozinho de azeite de oliva extra virgem. Em seguida, vá em frente com um prato de salada mista ou abobrinha cozida, levemente temperada, e duas fatias de abacaxi como fruta.

O que comemos no jantar?

Para o jantar, anchova assada com algumas gotas de limão ou carnes brancas como frango, peru ou peito de coelho, e sempre legumes cozidos como acompanhamento. Um copo de suco de laranja é bom para controlar a fome, Mas também iogurte desnatado ou frutas secas. Enfim, isso ao longo do dia, é importante que você beba muito. Na verdade, para se purificar, é preciso beber água. Portanto, mesmo que com relutância, abundem em água, chá de ervas e chá verde. Você precisa beber pelo menos dois litros por dia.

Dicas para se limpar.

