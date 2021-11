Prêmio Mascagni 2021, Vence a Opocrin de Modena – Nossas Iniciativas

Bolonha, 12 de novembro de 2021 – é Empresa farmacêutica Opocrin, que é baseado em Formigine (Modena), vencedor de Prêmio Mascagni 2021O reconhecimento chegou na décima edição. Receber o prêmio das mãos do Diretor do Resto del Carlino Michel Brambilla – A Cerimônia de Premiação foi realizada na Sede da Sala Biagi na Via Mate 106 – pelo Presidente da Confindustria Emilia Walter Kayumi e pela viúva do arquiteto Paolo Mascani Elena Zaccheroli, foi o CEO da Opocrin, Federico City. “Faço uma sugestão: informamo-nos o mínimo possível nas redes sociais, e Eles acreditam um pouco mais na ciência. Independentemente das empresas farmacêuticas. A verdade dos médicos, da ciência e das afirmações que a ciência verifica, não afirmações que outra pessoa inventa. ”

A empresa vencedora tem História incrível: Em 2007 o seu volume de negócios ascendeu a 15 milhões de euros, sendo que este ano atingiu os 204,6 milhões de euros. Prêmio inesperado Trabalhamos por resultados, não por recompensas. Nascemos na produção de ingredientes ativos, nossa especialidade é Heparina e seus derivados – explicou Saite – que são usados ​​em Tratamento da doença do vírus corona. Com a aquisição deste ano, também nos tornamos uma empresa farmacêutica. ”Kayumi elogiou:“ Estou muito feliz que empresas como a sua – disse o presidente a Saetti – possam alcançar resultados como este. Não é uma questão de números nem de qualidade, todas as empresas que participaram são ótimas. Mas hoje você é o vencedor. ”

Muitos deles Felicidades a todos durante o evento, Embalou o quarto do Biagi, para se acalmar Resto del Carlino Vice-Diretor, Valerio Baroncini. Por outro lado, Michelle Brambilla destacou um tema em particular: “Este prêmio explica muito bem que os empresários muitas vezes são motivados pelo desejo de deixar algo que todos possam usar. Obviamente, você tem que ganhar – enfatizou o diretor por QN e Resto del Carlino – mas eu penso assim Para ser um empresário hoje em dia, você precisa de muita coragem. Deve ficar claro que a empresa é antes de mais uma questão social, só depois de uma questão econômica, o lucro da caridade é importante. Mas o prêmio deste ano deve nos dar confiança, porque vimos como Nossas terras responderam a Covid. Antes de Covid, a Itália era um país frustrado, o golpe que recebeu provocou uma reação. Fiquei triste com a lama lançada em nossa indústria farmacêutica – Brambella foi acrescentada -, vi um falta de gratidão Por muitos para aqueles que nos últimos meses fizeram vacinas, fizeram capacetes respiratórios e estudaram medicamentos para tratar o vírus. ”

Prêmio Mascagni 2021, trinta e dois participantes, aqui estão: Af Frigo, Brain, Cams, Deep Vision, Consulting, Deltacommerce, DNA, Eggtronic, Fervi, Industria Italiana Autobus, Intersurgical Mecca, LB Officineniche, Masi, Conditioners, Motori Minarelli, Mysible, Opocrin (vencedor), Proxaut, Rovinalti, Saiet Telecomicazioni , teste, TM, Torrefação de café Krifi, Vaccari Mauro, Viaggi Salvadori, Vsystem, 24 garrafas, Borbonese, Giulio Barbieri, LAM, Mix, Safim, Schiassi Box Factory, Vibolt.

Todos os vencedores da edição anterior: Faac (ex aequo) 2012 com Reglass (ex aequo), 1ª edição – Nutraceutica 2013, 2ª edição – Elettrostamperie Poppi 2014, 3ª edição – Easysnap Technology 2015, 4ª edição – Meccanica Vecchiatti 2016, 5ª edição – Sit società italiana tecnospazzole 2017, 6ª edição – Pelliconi 2018, 7ª edição – Vis Hydraulics 2019, 8ª edição – Casoni Winery 2020, Non-Opocrin 2021, 10ª edição.