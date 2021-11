“Tristi é a capital da ciência, não da cultura anticientífica, não há fax” – saudação

“No espaço público também ouvimos a voz da grande maioria dos cidadãos vacinados” porque “Trieste não é a capital italiana que não tem corredor verde e cultura anticientífica”, pelo contrário, “ Tristi é a capital italiana que confia na ciência e na ciência ”.

É um trecho do texto da petição “Appello a Trieste”, que começou a coletar assinaturas de Mitja Gialuz, professora e “patrocinadora” da Barcolana Regatta, e Tiziana Benossi, advogada e presidente da Fundação CRTrieste.

Esta é a primeira resposta espontânea a essa parcela da comunidade formada por vacinados, principalmente em Trieste, para protestar contra a obrigatoriedade da Passagem Verde e contra a vacinação em geral.

“Trieste é uma comunidade de pessoas racionais, responsáveis ​​e conscienciosas com as quais só podemos enfrentar a tempestade juntos. Cada um tem responsabilidade para com os outros – texto da petição – Vaccine nos dá a liberdade de ser, trabalhar, fazer negócios, estudar em sala de aula e universidades, cultivar os próprios interesses e retomar o exercício da vida social e as viagens.

“Quem luta pelas vacinas e pelo corredor verde não deve comprometer essas liberdades e a saúde dos cidadãos, não pode prejudicar a economia.”

Abaixo, o texto completo do apelo e os primeiros 100 sites:

Apelo para Trieste

Nas últimas semanas, nossa cidade tem sido palco de manifestações contra o Corredor Verde: daí a ideia de que Trieste é a capital italiana sem Passagem Verde, nem Passagem Verde, e cultura anti-bandeira.

Trieste não é isso. E ele quer dizer isso em voz alta.

Trieste é a capital italiana das sociedades científicas e científicas. É uma cidade que sofreu uma epidemia que ceifou muitas vidas, fez sofrer muitas pessoas e deprimiu a economia.

Trieste é uma sociedade racional, responsável e consciente que só pode enfrentar a tempestade juntos. Cada um assumindo responsabilidade pelos outros.

A vacina restaura nossa liberdade. liberdade de tratamento. Liberdade para trabalhar e fazer negócios. Liberdade de estudo em sala de aula e nas universidades. Liberdade para perseguir interesses individuais e retomar a vida social. Liberdade para fazer exercícios e viajar.

Aqueles que lutam contra as vacinas e o corredor verde não devem colocar em risco essas liberdades e a saúde dos cidadãos; Não pode prejudicar a economia.

No espaço público ouvimos também a voz da grande maioria dos cidadãos vacinados, colocando-se em segurança e cumprindo o dever de solidariedade social, inscrito no art. 2 da Constituição, e é estipulado pelas mais altas autoridades civis e religiosas.

Chegou a hora da responsabilidade. de tudo.

promotores

Mitja Giallos é professora universitária e advogada

Advogada de Tiziana Benoussi

