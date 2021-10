A manobra estabiliza os “Covid Angels”: 33.000 médicos e enfermeiras foram contratados

Ouça a versão em áudio do artigo

Depois de quase dois anos lutando contra Covid nas trincheiras de hospitais, cerca de 33.000 médicos, enfermeiras e outros profissionais de saúde se estabeleceram. A solução para aqueles que alguns rebatizaram de “Covid Angels” – empregados em uma busca frenética para encontrar funcionários tragicamente perdidos em enfermarias de hospitais, especialmente nos primeiros meses do tsunami de Covid – está agora em um intenso diálogo entre o Ministério da Economia e o O Ministério da Saúde deve escrever As regras, que até agora foram deixadas em branco, devem ser incluídas na manobra.

Estabilidade na lei orçamentária

A proposta fortemente apoiada pelo Ministro da Saúde Roberto Speranza que agradeceu aos profissionais de saúde por sempre em emergências é uma lufada de ar fresco – depois de manobrar os recursos do NHS que vão subir para 124 bilhões em 2022 – depois de anos de banimentos na rotatividade de pessoal, cortes (- 45 mil operadores) .entre 2009 e 2018) e um limite máximo de custos com pessoal calculado sobre os custos de 2004 deduzido de 1,4%. Esse último teto sempre pode ser abolido no Código do Orçamento, como o próprio Ministro Esperanza já disse várias vezes.

Público de 33 mil operadoras

A instalação, conforme mencionado, deve abrigar cerca de 33 mil operários, entre alguns milhares de jovens aprendizes e médicos que concluíram sua formação diretamente nas trincheiras.

A condição que deve ser aceita na manobra é que você tenha um contrato a termo certo entre janeiro de 2020 (início do estado de emergência) e junho de 2021. Uma exigência que significaria aproximadamente 33.000 operadoras. O custo deve ser em torno de 500-600 milhões, o que é uma lacuna nos recursos adicionais necessários para nos transformar em contratos permanentes.

Recrutamento feito durante uma emergência download…

Os excluídos da manobra

Na verdade, o público de “trabalhadores temporários” indicados durante a emergência é muito maior, conforme relatado nos últimos dias por Fiasu – o sindicato que representa Asl e gestores de hospitais – e são 66.029 operadores dos 83.180 contratados desde janeiro de 2020: são 21 mil médicos, e cerca de 32 mil enfermeiras e quase 30 mil outros trabalhadores (técnicos de laboratório e radiologia, biólogos, auxiliares de saúde, etc.).