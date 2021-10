Corredor Verde: Petição, Trieste é a capital da bandeira, não a capital de La Fax – Chronicle

(ANSA) – Trieste, 31 out – “Em locais públicos também ouvimos a voz da grande maioria dos cidadãos vacinados” porque “Tristi não é a capital italiana sem via verde, sem via verde e cultura anticientífica ”Pelo contrário,“ Tristi é a capital italiana da ciência e confia na ciência. ” É um trecho do texto da petição “Appello a Trieste”, que começou a coletar assinaturas de Mitja Gialuz, professora e “patrocinadora” da Barcolana Regatta, e Tiziana Benossi, advogada e presidente da Fundação CRTrieste.



Esta é a primeira resposta espontânea a essa parcela da comunidade formada por vacinados, principalmente em Trieste, para protestar contra a obrigatoriedade da Passagem Verde e contra a vacinação em geral.



“Trieste é uma comunidade de pessoas racionais, responsáveis ​​e conscienciosas que só podem enfrentar a tempestade juntas. Cada uma tem responsabilidade para com as outras – afirma a petição – A vacinação nos dá a liberdade de ser curados, trabalhar, fazer negócios, estudar em sala de aula e nas universidades, desenvolver os seus interesses e retomar o exercício da vida social e as viagens. Quem luta contra as vacinas e o corredor verde não deve pôr em risco essas liberdades e as pessoas. A saúde dos cidadãos não pode prejudicar a economia. ” (Lidando).