“Armed with Science”, da Senadora Elena Cattaneo

Noites – Nos últimos dias, a segunda edição do festival de leitura “Chiostri, Inchiostri e Claustri”. Sexta-feira, 30 de julho, horas. Por volta das 20h15, foi apresentado no Largo Sottotenente Rotolo o livro “Armado de ciência”, a última obra da vida da senadora Elena Cattaneo e publicada pela editora “Raffaello Cortina Editore”. O advogado e membro do Conselho Regional da Apúlia, Fabiano Amati, conversou com o autor.

Segundo o biólogo molecular Cattaneo, “armar-se com a ciência” significa reconhecer um método, o método científico empírico, da forma primária pela qual os “blocos de conhecimento” pelos quais nossas sociedades podem ser “construídas” podem ser produzidos. Só com estas pedrinhas, uma a uma, podemos crescer e “construir” juntos o futuro, para que seja “esperança” para cada vez mais pessoas. Durante a apresentação, foi a intervenção do procurador Amati que foi precisamente o seu símbolo, que perguntou ao senador, em relação ao atual período histórico da epidemia, qual a atitude desejada a ser tomada em relação ao chamado No Vax, por aqueles que, por um lado, Outros, decidiram “armar-se com a ciência” usando a vacinação Covid-19. Em resposta a esta pergunta, o pesquisador na cidade de Milão afirmou literalmente que “uma pessoa não vacinada é um reservatório maravilhoso de mutação de vírus”.

Por isso o senador reitera a importância da vacinação, lembrando que todos que decidem se vacinar são, na verdade, aqueles que, usando o “tijolo da vacina”, estão deixando todo mundo, principalmente a parte mais vulnerável da população do ponto de vista. Um ponto de vista saudável, para “construir” o próprio futuro, para o ter esperança e não para pôr em perigo a vida dos outros.

Afastando-se por um momento dos vários aspectos da situação epidemiológica atual, o pesquisador Cattaneo enfatiza a importância do método científico na identificação de ferramentas preventivas para reduzir a incidência da doença, principalmente as mais agressivas, incluindo, por exemplo, várias formações tumorais. .

Do encontro com o neurocientista Cattaneo, fica claro que “armar-se significa ‘fortalecê-lo’ individual ou coletivamente naquilo que a ciência nos ajuda a entender e explicar antes de tomar posições ou tomar decisões”. Contar com a ciência significa, com efeito, não confiar na “verdade absoluta”, mas sim em um método que permite ao cidadão compreender a verdade das coisas.