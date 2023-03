O fungo assassino não é apenas uma preocupação nos Estados Unidos, até onde sabemos

Candida aureus, uma bactéria mortal que causa muitas infecções

Não apenas os EUA, no entanto. Um caso também foi verificado na Itália, em toscanaexatamente no dia 17 de março de 2023 em um hospital Cisanelloeu Pisa. Felizmente a situação está sob controle e o paciente está em confinamento solitário.

Nova investigação por Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Cdc) dos Estados Unidos que mostrou o quão grande é esse fenômeno.”Uma séria ameaça à saúde global“.

Segundo casos clínicos nos EUA, em 2019 aumentou 44% (de 330 para 476 em um ano), 59% em 2020 (de 476 para 756) e 95% em 2021 (de 756 para 1.471) .

Eu também’de, Como eu também mencionei antes Skate 24E recentemente conectado Candida auris No grupo de fungos de prioridade crítica que representam uma ameaça à saúde pública.

mas O que sabemos sobre este cogumelo? Principalmente um arquivo bactérias Que causa uma série de infecções no aparelho geniturinário, mas também nas vias respiratórias que raramente causam infecções gasosas como candidíase, pericardite, infecções do trato urinário e pneumonia.

Nesse sentido, também foiO caso Uma das mais claras é como a identificação de casos de infecção por Candida auris é um tanto difícil porque requer o uso de técnicas específicas em laboratório; É por isso que muitas pessoas podem ser infectadas sem ter certeza. o infecção Pode ocorrer através do contato com superfícies ou dispositivos médicos contaminados e os sintomas variam dependendo da parte afetada do corpo. Entre as condições clínicas mais comuns encontramos: infecções de corrente sanguínea, infecções intra-abdominais e infecções de ouvido, embora ainda não esteja claro se pode causar infecções de pulmão e bexiga.

O medo de uma nova epidemia devido a este fungo mortal é muito grande. EU’Instituto Superior de Saúde Ele enfatizou que os pacientes correm o risco de desenvolver uma infecção invasiva o tempo todo e recomendou o rastreamento de contatos próximos para identificar indivíduos positivos o mais rápido possível.