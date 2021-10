Universidade, investigação de competições de medicina: Massimo Galli também alcançou

O Ministério Público: Galy preferiu recrutar alguns candidatos – Como Professor da Universidade de Milão, Departamento de Ciências Biomédicas e Clínicas de Sacco e Diretor do Departamento de Doenças Infecciosas, Massimo Galli estava “preocupado” com “promessas e cumplicidade” em procedimentos de recrutamento em caráter temporário “4 biólogos executivos” a favor de “dois candidatos”, em particular. Este é um dos episódios disputados do infectologista, escreveu o procurador no decreto, explicando que teria atuado em concorrência com o diretor-geral da Asst Fatebenefratelli, Alessandro Visconti, e sua colega Manuela Nebuloni.

Réplica Galle – “Estou calmo, não tenho nada a dizer.” Foi o que disse o chefe do Hospital Sacco na investigação com o Ministério Público de Milão. “De jeito nenhum, não vou responder. São coisas das quais não estou completamente ciente”, acrescentou Galley aos que pediram comentários sobre a história.

Concurso “falso” – Ainda de acordo com o promotor, Ghali havia falsificado a “competição” em favor de um candidato vencedor e teria cometido fraude como membro do “júri” no relatório de “avaliação de candidatos” em 14 de fevereiro de 2020. Endossou que “o o boletim com as pontuações atribuídas foi fruto do trabalho Coletivo ”, enquanto o“ acordo ”só foi alcançado muito mais tarde.

Para esse procedimento, também são investigados o candidato vencedor Agostinho Riva, secretário de Galli e dois jurados, o professor da Universidade La Sapienza de Roma, Claudio Maria Mastroianni, e a professora da Universidade de Palermo, Claudia Colomba. . Galle, Mastroianni e Columba, que fizeram parte do comitê, atestarão que “o prospecto contendo as pontuações atribuíveis foi resultado do trabalho coletivo do comitê e que foi elaborado durante a reunião online” em 14 de fevereiro de 2020, enquanto “em na verdade, este documento foi posteriormente acordado. ”Somente por Riva e Galli.”

Os suspeitos, como lemos na cláusula em que o Ministério Público ordenou a busca e obtenção de documentos, “polui sistematicamente a regularidade dos procedimentos de seleção” em concursos “ao substituir o raciocínio do cliente por um método baseado no mérito e no princípio da imparcialidade “

O virologista também alcançou Andreoni – Um famoso virologista na linha de frente durante a emergência de Covid também foi investigado pela mesma história das supostas competições: é Massimo Andreoni, professor titular da Sapienza em Roma, diretor científico da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e médico-chefe do Enfermaria Tor Vergata. Andreoni responde falsamente na competição com Galle e seus outros colegas como membro do júri para a competição lançada em julho de 2020 para um professor de segunda classe na Universidade de Torino.

O Ministério Público da capital lombarda executou ainda quatro pedidos de entrega de instrumentos e documentos com possibilidade de consulta em caso de não entrega, e nove pedidos de entrega de títulos e documentos; Nove portarias para o envio de documentos originais, incluindo a obtenção do conteúdo de caixas de e-mail de 29 mensagens de e-mail pessoais de professores e utilizadas em universidades.