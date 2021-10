Festival Galileo – Semana da Ciência e Inovação – Padovanios

Pádua é a cidade de Galileo Galilei, uma das capitais italianas da ciência e da inovação. A cultura científica e a capacidade de transferir tecnologias para o mundo dos negócios floresceram durante séculos em Pádua. Seu patrimônio cultural é amplamente determinado com a presença de instituições científicas. O Festival Galileo, a Semana da Ciência e da Inovação, agendado em Pádua de segunda-feira 11 a domingo, 17 de outubro de 2021, promovido pelo Município de Pádua e pelo Correio da Itália sob os auspícios da Universidade de Pádua, lança as suas bases neste valioso património de conhecimento. Um evento – com um extenso calendário de eventos que tem como ponta de lança o Prêmio Galileu Literário de Publicação Científica – se tornará um espaço privilegiado de diálogo entre think tanks, instituições, o mundo universitário e grandes, médias e pequenas empresas.

O evento será apresentado em coletiva de imprensa

Terça-feira, 5 de outubro de 2021, 11h30

Café Pedrocchi, Sala Rossini – via 8, 15 de fevereiro

Atual Festival Galileo – Semana da Ciência e Inovação

Andrea Colacio, Conselheira de Cultura

Giovanni Caprara, jornalista e colunista de ciência Corriere della Sera, diretor científico do festival

Filiberto Zuffico, fundador da ItalyPost

Roberto Gabrielli, Diretor Regional de Veneto West e Trentino Intesa San Paolo

Riccardo Fenelli, Diretor de Comunicações da AcegasApsAmga

Paola Zanovello, Professora Universitária da Universidade de Pádua, Membro do Conselho do Airc Veneto.

Antonio Maconi, Coordenador, Semana Galileo de Ciência e Inovação

(Padovanet – Rede Cívica Municipal de Pádua)