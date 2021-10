Outubro é dedicado à prevenção de uma doença muito comum entre as mulheres, que é o câncer de mama. É por isso que nos parece importante falarmos sobre esse assunto o máximo possível. Hoje, de fato, juntos veremos como reduzir significativamente o risco de câncer com esses hábitos recomendados pela ciência. Vamos ver juntos quais pequenas ações podemos realizar em nossa vida diária para evitar esse mal.

Reduza drasticamente o risco de contrair câncer com esses hábitos recomendados pela ciência

Claro, a primeira coisa a evitar é fumar. Isso, de fato, de acordo com estudosAIRC É um dos fatores mais predisponentes para esse tipo de patologia. Se todos nós pararmos de seguir esse mau hábito, na verdade, os casos cairão drasticamente. Na verdade, embora seja a principal causa do câncer de pulmão, ele afeta muitos outros órgãos internos. Da mesma forma, é melhor evitar locais altamente poluídos e mudar o ar de nossos espaços privados com mais frequência. Em seguida, recomenda-se também uma atividade física mínima diária, ou seja, meia hora de caminhada em ritmo acelerado. Porém, com um esforço tão pequeno, é melhor passar para uma hora por dia, ou se dedicar a um esporte que consuma mais energia.

Observe a nutrição em detalhes

fique no tópicoOs cientistas também recomendam sempre ficar dentro do IMC, um valor padrão que geralmente oscila entre 18,5 e 24,9. No entanto, esses números não são iguais para todos, pois são apenas diretrizes. Por isso, é melhor ir a um nutricionista e estudar com ele um plano que se adapte às suas necessidades, tanto para perda potencial de peso como para mantê-lo.

Em geral, é melhor limitar o consumo de certos alimentos per se. Por exemplo, é melhor não comer muita carne vermelha, principalmente carnes processadas, como salsichas. especialmente Este alimento comum pode esconder perigos perigosos e potencialmente cancerígenos. Então, é melhor não abusar de bebidas alcoólicas ou açucaradas, mesmo que elas não contenham calorias. Por último, também deve prestar atenção ao consumo de sal: não deve ultrapassar 5 gramas por dia, contando também o que põe na água da massa. É por isso que recomendamos tentar Substituto do sal que combate a retenção de água e o excesso de peso.

