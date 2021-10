Migrações: os primeiros homens da América do Norte

Uma nova descoberta importante fornece evidências definitivas de que os humanos colonizaram a América do Norte 7.000 anos antes do que os arqueólogos pensavam até agora. Pegadas humanas fossilizadas foram encontradas na margem de um antigo leito de lago no Parque Nacional White Sands (Novo México), no sul dos Estados Unidos, datando de 23.000 anos, tornando-as as mais antigas já registradas na América do Norte.

Ele Ela Um estudo publicado na ScienceEle diz que as primeiras pegadas foram descobertas em 2009, mas apenas em 2016 começaram as análises e pesquisas sobre algumas delas. Concluiu-se que são muito antigas por terem sido capazes de datar as sementes encontradas nos mesmos sedimentos onde os vestígios humanos foram impressos. No passado, o mesmo nunca poderia ter sido feito, e toda datação era feita em artefatos localizados próximos aos moldes – é impossível datar as pegadas na ausência de artefatos. E se voltarmos ao último, nunca descobriremos que eles têm mais de 13-14.000 anos.