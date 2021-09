Vivemos em uma sociedade que nos obriga a um ritmo cada vez mais agitado, com alto desempenho no ambiente de trabalho e uma regulamentação rígida no dia a dia.

No entanto, alguns estilos de vida, se não forem acompanhados por uma boa capacidade de controlar o estresse, podem levar a casos de ansiedade e alterações de humor.

Além de voltar das férias e retomar as atividades do dia a dia Eles podem inflamar certos humores.

No entanto, existem práticas que podem ajudar a reduzir a ansiedade moderada e o estresse excessivo.

Um deles vem do Oriente e parece ser muito eficaz.

Esses poucos movimentos são suficientes para reduzir a ansiedade e o estresse naturalmente

Nós estamos falando sobre AcupressãoÉ uma técnica milenar em que certos pontos do corpo podem ser ativados para fornecer muitos benefícios para o corpo e a mente.

O princípio de ação é baseado na teoria de que os bloqueios de energia causam certas dores e sentimentos negativos.

A estimulação pelos dedos, de diferentes intensidades e durações, visa dissolver esses bloqueios para restaurar o estado geral de bem-estar.

Embora seja sempre aconselhável consultar um especialista, alguns pequenos exercícios também podem ser feitos de forma independente para aliviar os sintomas de ansiedade.

Sugestão de massagem

O primeiro ponto é chamado Nee Gwan, ED Ele está localizado a cerca de três dedos de distância do pulso, no meio do braço.

O segundo ponto é chamado ombro bem Ele está localizado entre a base do pescoço e a ponta interna do ombro.

Então nós Union Valley Ele está localizado na parte macia da mão entre o polegar e o indicador de ambas as mãos e deve ser massageado segurando-o entre o indicador e o polegar da mão livre.

pilar celestial Ele pode ser posicionado em ambos os lados do pescoço medindo um dedo a partir da base do crânio e pode ser massageado em conjunto com a pressão do polegar

Finalmente temos armário central Ele está localizado na frente do corpo, acima do ponto onde o braço e o tórax se encontram. Também neste caso, é possível massagear este ponto também no braço oposto.

O exercício não é para todos

Cada pressão deve ser aplicada com firmeza e intensidade crescente, sem exagerar, por cerca de 3 minutos.

Esses poucos movimentos são suficientes para reduzir naturalmente a ansiedade e a tensão e combiná-los na prática com respirações profundas que contribuirão para o relaxamento.

No entanto, deve ser lembrado que, como outros tipos de medicina alternativa, pode não ser adequado para todos, dependendo do seu estado de saúde. Em particular, não é recomendado para mulheres grávidas e em caso de doenças inflamatórias e de pele.

Por isso, convidamos você a consultar seu médico antes de embarcar nesta prática.