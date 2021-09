Perda de peso após 50: Este é o melhor exercício de perda de peso de acordo com a ciência

Depois dos 50 anos, seu metabolismo tende a desacelerar, mas ainda é possível manter a forma com uma dieta saudável e a quantidade certa de atividade física. Segundo a ciência, existe um tipo de treinamento que é indicado para quem quer perder peso e ir além de uma certa idade. Este é um treinamento de força que inclui vários exercícios.

de acordo comAmerican College of Sports Medicine (ACSM), as pessoas perdem 10% de sua massa muscular aos 50 anos. Isso não afeta apenas a postura e a força, mas também pode ter efeitos surpreendentes no peso.

O problema é com o metabolismo, na verdade, a massa muscular é mais ativa metabolicamente do que a gordura e, com menos músculos, o metabolismo tende a desacelerar, o que pode contribuir para o ganho de peso indesejado.

No entanto, quem tem mais de 50 anos que tenta perder peso pode se dedicar a algum tipo de treinamento, segundo pesquisa publicada há alguns anos em obesidade, parece ser o melhor. Isto é otreinamento de força Ou aquela série de exercícios, como levantamento de peso, que tem muitas vantagens, incluindo aumento do metabolismo e aumento da massa muscular.

Pesquisas descobriram que pessoas com mais de 60 anos que tentaram perder peso cortando calorias e fazendo treinamento de força perderam mais gordura e menos músculos do que pessoas que cortaram calorias e fizeram exercícios aeróbicos.

Mas quais são os exercícios de força mais importantes e as melhores dicas para perder peso depois dos 50 anos?

agachamento

Os exercícios de treinamento de força são abundantes, mas quem procura algo adequado até mesmo para iniciantes pode começar com agachamentos simples. Para alguns, pode parecer um exercício muito básico, mas na verdade é uma ótima maneira de construir músculos e reduzir a gordura. alguns estudos mostraram que apenas oito semanas de agachamento de peso corporal podem ajudar a reduzir o peso corporal em até 7% (em homens) enquanto aumenta a massa muscular. Além disso, o agachamento também ajuda a desenvolver a força do núcleo e a melhorar a saúde óssea e cerebral.

E se o agachamento for muito simples, você sempre pode aumentar a dificuldade adicionando pesos pequenos.

Combine treinamento de força e exercícios cardiovasculares

O treinamento de força é importante, mas todos devem fazer cardio também, não importa sua idade, como também sugiro Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) Americanos. Afinal, os exercícios aeróbicos são ótimos para a saúde do coração, mas também são ótimos para queimar calorias.

Resumindo, o tipo ideal de treinamento para manter seu peso saudável seria uma combinação de treinamento de resistência e força com exercícios cardiovasculares de alta intensidade. Os exercícios cardiovasculares também incluem caminhada rápida, corrida, ciclismo, natação e pular corda.

Levantamento de peso

Publique sua pesquisa em revista fasb Eu coletei evidências convincentes de que o treinamento com pesos é essencial para quem quer queimar mais gordura. Em suma, os resultados preliminares sugerem que, quando levantamos pesos, nossos músculos liberam um certo tipo de material genético na corrente sanguínea. Isso entra nas células de gordura e acelera o processo de queima de gordura. Essencialmente, o simples ato de levantar pesos pode desencadear um processo biológico que imediatamente começa a metabolizar as células de gordura.

Claro que não se deve exagerar, mas é uma boa ideia levantar pesos de acordo com seu treinamento, de preferência se recomendado por um especialista.

Mova todo o corpo

Ao planejar um exercício para obter o máximo dele, certifique-se de ter exercícios internos que envolvam todo o corpo e trabalhem vários grupos de músculos ao mesmo tempo (em vez de um ou dois ao mesmo tempo).

