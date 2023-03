Monferrato> De volta ao futuro da ciência no Balbo Institute em Casale

propósito

21 a 26 de março

Uma sala de escape científica será criada para a ocasião

por Chiara Cane

“De volta ao futuro da ciência”, de 21 a 26 de março, no Cesar Balbo Institute of Higher Education, uma viagem de cinco dias no tempo entre grandes descobertas científicas, da física à química, à biologia e do Galileu ao bóson de Higgs.

De Arquimedes a Galileu, a mecânica e a hidrostática não terão outros segredos. Visitando estações de trabalho e laboratórios experimentais um a um, os visitantes serão desafiados, entre outras coisas, a separar os dois hemisférios de Magdeburg, descobrindo sua história mais envolvente, enquanto hoje, graças aos trabalhos de Newton e Young, eles não terão mais segredos . Já Volta, Oersted, Faraday e Tesla vão acompanhar os utilizadores ao mundo mágico do electromagnetismo, entre correntes induzidas e ondas electromagnéticas que transmitem informação à distância. Depois de brincar com o experimento de Rutherford no século 20, que forneceu o primeiro modelo planetário do átomo, os visitantes descobrirão os segredos da radioatividade, depois atravessarão o século 21 e encontrarão o bóson de Higgs.

Finalmente, pare em Mendeleev (inventando a tabela periódica) e a estrutura da célula, e então mergulhe no mistério do DNA, até a biotecnologia moderna.

Uma sala de escape científica será criada para a ocasião. Os visitantes serão orientados pelos próprios alunos do ensino médio de ciências, acompanhados de seus professores. Estes são os horários: das 8h às 13h e das 14h30 às 17h (fechado aos domingos). A exposição e as experiências serão acessíveis a todos os cidadãos, desde o ensino básico ao ensino médio. Reservas necessárias: [email protected]