O diabetes, doença em constante expansão, principalmente nos países em desenvolvimento (fonte OMS), é um inimigo invisível que pode ser combatido não apenas com prevenção, informação e adesão a tratamentos personalizados. Mas também com café, a bebida mais apreciada pelos italianos.

Numerosos estudos confirmam a associação entre o troféu e a redução do risco da doença, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já é um preocupante problema de saúde pública.

O Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) relata várias evidências científicas que examinam associações potenciais entre o consumo de café e um risco reduzido de desenvolver diabetes tipo 2. “Beber três a quatro xícaras de café por dia está associado a uma redução de aproximadamente 25% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2.”

O café comum, junto com a cafeína, parece proteger mais as mulheres do que os homens da possibilidade de desenvolver diabetes; Mas também “deca tem efeitos benéficos contra o risco de diabetes tipo 2”.

Um estudo japonês descobriu que beber café previne a intolerância à glicose. Mas por que o café parece desempenhar um papel positivo no diabetes? Os mecanismos não são totalmente compreendidos, mas as evidências sugerem que o café contém vários componentes – incluindo polifenóis – que incluem ácidos clorogênicos (CGA).

A pesquisa indica que esses componentes podem ter um efeito no metabolismo da glicose e podem estar associados a um risco reduzido de desenvolver diabetes tipo 2. Vários estudos também sugerem que, devido às suas propriedades antioxidantes, o consumo prolongado de café pode reduzir o estresse oxidativo associado a – Em além de muitos efeitos adversos nas funções cardiovascular, metabólica e renal – também com o aparecimento de diabetes tipo 2.

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), em 2021, havia 536,6 milhões de pessoas de 20 a 79 anos com diabetes (9,2% dos adultos) e 1,2 milhão de crianças e adolescentes (0 a 19 anos) com diabetes tipo 1. Presume-se que o número de adultos com diabetes chegará a 642 milhões em 2030 e 783 milhões em 2045, com custos sociais e econômicos muito elevados.

Combater a diabetes também está na mesa com uma alimentação saudável e equilibrada. Um dos alimentos que podem desempenhar um papel importante na interrupção da propagação da doença é o café. “Todos os dias – comenta Michele Monzini, presidente do Consorzio Promozione Caffè – bilhões de pessoas dependem do café também porque é um precioso aliado do luxo que é privilégio do Made in Italy”.