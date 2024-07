Luna, há 55 anos, o homem deu os primeiros passos em nosso satélite

Em 21 de julho de 1969, há 55 anos, o mundo testemunhou os primeiros passos do homem na Lua: os astronautas da Apollo 11 Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin “Buzz” Aldrin completaram o primeiro pouso lunar, ocorrido poucas horas antes, no superfície da lua. 20 de julho, alcançando assim o objetivo do presidente John Kennedy de pousar um homem na Lua e devolvê-lo em segurança à Terra.