“Eu tinha baço e fígado roxos. Agora temos que fazer outros testes.”

Estes não são dias fáceis para você David Donady. Ex-tronista l homem e mulher Ele acabou no hospital devido a alguns problemas de saúde. Ele próprio anunciou isso com uma mensagem social que alarmou seus seguidores. O DJ está passando por alguns testes, mas também teve que cancelar uma noite onde deveria apresentar um DJ set.

“Eu tinha baço e fígado roxos.”

Donadi enfatizou a importância da prevenção. «Queria dizer algumas palavras de agradecimento porque muitos de vocês estavam preocupados comigo – disse ele – vou explicar rapidamente o que aconteceu. Talvez minha experiência possa te ajudar um pouco. Durante cerca de dez dias tive uma pequena gripe. Para continuar minha vida diária, às vezes tomava mais medicamentos do que o necessário. Depois de quase uma semana de febre, que muitas vezes aparecia à noite, decidi ir ao pronto-socorro. Cheguei ao pronto-socorro com certa tranquilidade, mas desde então as coisas ficaram muito confusas. Os resultados dos testes foram todos anormais: o baço e o fígado estavam completamente roxos. Após uma série de exames, os médicos decidiram me internar no hospital para novos exames nos dias seguintes.”

O que aconteceu

«A situação era incerta e a comunicação do pessoal de saúde era um tanto limitada – continuou Donadi – Recentemente encontramos uma infecção cuja causa ainda não foi determinada. Nos próximos dias e semanas, terei que passar por mais testes para ter uma ideia mais clara da situação. Aproveite a minha experiência e não subestime nada, pois mesmo uma febre leve pode durar mais de quatro ou cinco dias. Saber que tenho o apoio de vocês me fez muito bem”, finalizou o DJ.

