Ciência, arte e experiência, o Festival Azul conquista Moraine

Novas datas para o Festival Azul, O evento já está em sua terceira edição, que antecede a 99ª edição do Palio del Golfo. O festival já vai começar Quinta-feira 25 de julho Aos 18 Na Passeggiata Morin com a cerimônia de abertura. “O Festival Azul é rico em novidades e está cada vez mais próxima a sua data de inauguração, o que abrirá as portas à 99ª edição do Palio del Golfo. Este evento, que tanto nos preocupa, tem como objetivo sensibilizar os cidadãos. em questões de sustentabilidade e proteção do mar, no momento em que nos preparamos para o desafio mais importante do remo. No nosso território, La Spezia é uma cidade intimamente ligada ao mar e à cultura marítima, e precisamente pela nossa forte identidade marítima, é necessário. organizar eventos e iniciativas como o Festival Azul, manter um diálogo contínuo com as novas e velhas gerações e manter um “grande interesse pelas tradições locais cujas raízes remontam há muito tempo”, explicou o prefeito Peracini, que estará presente. a cerimônia de abertura.

Dos direitos dos oceanos às novas tecnologias na economia azul. Da fragilidade ao poder da água, são celebrados em palavras, música e dança. Dos construtores navais às artes marítimas, tornou-se uma oportunidade de ação e inclusão. São estes os temas que se entrelaçam, como as bordas de uma rede, na terceira edição do Festival Azul, que acontece de 25 a 28 de julho e termina com um espetáculo de dança na noite de 31 de julho na Piazza Europa. Depois de abrir às 18h, continuará na quinta-feira, dia 25, às 19h, com Professor Antônio Di NataleA missão será realizada por um especialista das Nações Unidas em direitos dos oceanos e figuras italianas proeminentes no campo da biologia marinha. paraIctio magistralis “O oceano, ainda desconhecido, tem os seus novos direitos e desafios.”. As ciências marinhas serão protagonistas de dois momentos de debate que acontecerão na Passeggiata Morin. Sábado, 27 de julho No dia 19 Você poderá acompanhar uma história fascinante cheia de curiosidades e histórias de cultura industrial e científica, tecnologia e sustentabilidade intitulada “A Economia Azul Subaquática: O Mar entre a Indústria e a Ciência.” Domingo, 28, às 19h Uma questão fundamental para nossa cidade será abordada: “Eletrificação do Cais: Como e Porquê”, uma discussão multifacetada, partindo da combinação de economia e sustentabilidade, analisa o futuro do porto, elemento distintivo de todo o Golfo. O poder da linguagem artística e o poder motivacional da história são elementos fortes desta terceira edição do Festival Azul. Três encontros seguem o fio das emoções. Sexta-feira, 26 de julho O Teatro na Praça Europa receberá o espetáculo a partir das 21h. “O Velho e o Mar”, de Ernest Hemingway, de Sebastiano Somma e a Orquestra de Câmara da Campânia. Uma obra-prima atemporal encontra nova força na atuação de Soma. A narrativa faz muitas referências à vida de hoje, entre quem está no mar e quem não está; A história da unidade humana face à teimosia; O eterno drama de um ser humano que quer sempre saber quem e o que tem para lutar e amar. Sábado, 27 de julho em Passiggiata Moraine No palco, para crianças dos 0 aos 99 anos, “Histórias do Mar e do Abismo” Editado pelo Kraken Teatro com Cecilia Malatesta, Angela Teodori e designer Davide Faggiani. Sabe-se que sabemos muito pouco sobre o abismo: até agora apenas 20% do fundo do mar de toda a Terra foi mapeado. Podemos saber mais sobre Marte do que sobre o que acontece nas profundezas do mar. Muitas vezes é a imaginação e a fantasia que chegam às profundezas e descem 20 mil léguas. Aqui está a história da tripulação do navio Lincoln Frigate durante a busca por uma misteriosa e selvagem criatura marinha, que se encontra a bordo do mais famoso navio submarino, o Nautilus, do Capitão Nemo, o cientista, explorador e vingador do erros aos quais ele próprio e seu povo oprimido foram expostos. Graças a Cecília e Ângela, acompanharemos a história desde a pena do grande Júlio Verne até a pena de David. Quarta-feira, 31 de julho A partir das 21h A água será a heroína do show “H2OMIX – Brincalhões Dançantes”. Coreografias de Cristina Ledri e Cristiano Fagioli com músicas originais de Diego Todesco irão compor as cenas de tirar o fôlego desta produção artística de grande sucesso. A companhia, que há anos organiza projetos artísticos que visam a sensibilização para o respeito pelo meio ambiente, criou esta performance que levará os espectadores a tocar a água como elemento sagrado de purificação, mas também reflexo dos nossos vícios e vaidade. Como no mito de Narciso. A água é uma força destrutiva, um símbolo da natureza que paira sobre o homem, e esta viagem imaginária nos permitirá refletir sobre o significado, simbolismo e importância da água, e expandir o senso de responsabilidade da humanidade para com a natureza.

Não apenas ciência e artes, a edição de 2024 pretende oferecer a crianças e adultos uma experiência que nos remeta às nossas raízes marinhas e às boas práticas ambientais cuja implementação é essencial para evitar o consumo indiscriminado dos recursos do nosso planeta. De sexta-feira, 26, a domingo, 28 de julho, na Associação Passeggiata Morin Vela tradicional, que trata com paixão e vocatividade da conservação, proteção e transferência do patrimônio histórico, oferecerá dois barcos para quem quiser experimentar as etapas de restauração com as próprias mãos: uma antiga lancha ComSubin usada para treinamento de mergulhadores e uma pequena Cornigliano Gozzo construído na década de 1950. Destinado a crianças, dos 8 aos 12 anos, nos dias 27 e 28 de julho, das 17h30 às 21h30, por especialistas “Planeta azul” O Instituto Scholé Futuro de Meio Ambiente e Educação – Rede WEEC organizará as duas oficinas “pequeno mar”: Planeta biodiverso Dedicado a descobrir o ambiente em que nos encontramos e a aprender como protegê-lo através de experiências de campo; ““mar de cores”O que nos fala da importância das cores nos oceanos e da descoberta das diferentes formas de vida que neles vivem. O programa está no site https://www.paliodelgolfo.it/blue-festival/