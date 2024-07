Cuomo, uma lista de espera de um mês por vacinas

Em comparação com anos anteriores, e ainda mais do que antes da pandemia, segundo os proprietários de jalecos brancos, há uma corrida em busca de vacinas úteis para se proteger antes de viajar para destinos distantes. Os pacientes perguntam especialmente sobre a vacina contra a dengue, uma doença infecciosa transmitida por picadas de mosquitos. Mas é importante proteger-se, por exemplo, da encefalite transmitida por carrapatos, principalmente se viajar para o Leste Europeu, da hepatite A, da febre amarela, sendo também recomendado tomar antitifóide. No entanto, a vacina contra a Covid já não é popular e a campanha praticamente parou. Porém, antes de receber este tipo de vacinas, é aconselhável consultar o seu médico ou os especialistas que prestam consultoria na nossa área, também através da Asst Lariana.

Na antiga Via Napoleão, em Santana, existe uma clínica dedicada a viajantes internacionais, para conhecer os riscos associados às viagens e como evitar contrair doenças até graves. É preferível marcar consulta com antecedência, no mínimo trinta dias. Mas ontem, depois do teste, ainda havia algumas vagas disponíveis que podiam ser reservadas através do registo de saúde eletrónico. Na cidade a partir de agosto, ou no final de julho no centro de Ponte Lambro, mas em Menaggio como em Canto somente em setembro.