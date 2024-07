A ciência é uma nova maneira de preservar a vida na Terra

desta vez Ciências Explica como podemos sustentar a vida na Terra usando uma nova tecnologia descoberta graças a… xadrez. Um dos movimentos mais complexos do xadrez é Passeio do cavaleiro Que consiste em fazer com que todas as casas do tabuleiro se toquem passando por elas apenas uma vez. Segundo a ciência, esta etapa pode ser realizada e representará um fenômeno matemático chamado Ciclo de Hamilton.

Os cientistas se perguntaram se um cavalo seria capaz de fazer o mesmo movimento em uma superfície tão irregular Semi-cristalino. Esta última é uma estrutura ordenada, mas não periódica, na qual os átomos formam estruturas que não se repetem da mesma maneira. Três quasicristais foram descobertos na natureza, todos derivados de um meteorito 4,5 bilhões de anos Que estava localizado na Sibéria. Isso pode fazer você pensar sobre o máximo Estruturas complexas de átomos Que não temos na Terra, mas existem em outros planetas.

Ciência, nova tecnologia para salvar o planeta

Os desenhos feitos pelo cavalo em quasicristais são de A natureza é fractal Porque formam labirintos complexos que crescem muito em tamanho. O importante para salvar o planeta das mudanças climáticas é um fenômeno químico chamado Adsorção Em que as partículas atômicas são removidas de gases ou líquidos e assim aderem às superfícies de um sólido. Graças a este fenômeno é possível Captura de carbono Para que não acabem na atmosfera como quasicristais, simplificam o trabalho de encontrar os ciclos hamiltonianos. De acordo com a recente descoberta feita pelo pesquisador Shobna Singhos quasicristais podem ser melhores que os cristais, uma vez que Eles são divididos em grãos O que facilita a absorção.

O mundo está mudando radicalmente e graças às novas tecnologias encontradas poderemos fazê-lo Mude o destino do nosso planeta.