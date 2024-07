“Semaglutida” ajuda a perder peso. Mas você precisa de um médico

Um importante avanço no combate ao que se tornou uma verdadeira pandemia, identificado por especialistas “Globalismo”. Na verdade, estudos realizados nos últimos anos destacaram como a semaglutida tem se mostrado mais eficaz em termos de perda de peso do que outros medicamentos disponíveis no mercado para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Conversamos sobre isso com Dr.Roberto LeonardiNutricionista Clínica responsável pelo Centro de Distúrbios Alimentares e pelo Departamento de Nutrição e Nutrição Clínica da Clínica San Pietro.

Dr. Leonardi, o que é semaglutida e para que serve?

“A semaglutida é uma molécula que pertence à classe dos agonistas do receptor GLP-1 (como o peptídeo-1 do glucagon), usada há vários anos no tratamento do diabetes tipo 2. O medicamento atua como regulador do apetite e do apetite. sensação de fome: a nível intestinal,





Dr.Roberto Leonardi Isso retarda o processo de digestão, levando a uma maior sensação de saciedade, mesmo quando se ingere pequenas quantidades de alimentos. A nível central em alguns núcleos cerebrais, o que aumenta a sensação de saciedade e saciedade e ao mesmo tempo reduz a sensação de fome e a vontade de comer. Dos estudos clínicos realizados até à data, para além da melhoria da compensação glicémica para a qual é utilizado, surgiram resultados muito encorajadores no que respeita à perda de peso: perda de peso até 17% se combinada com terapia nutricional adequada e actividade física. Estudos recentes, incluindo o estudo SELECT (Efeitos da Semaglutida na Doença Cardíaca e AVC em Pacientes com Sobrepeso ou Obesos) apresentado no Congresso Europeu de Obesidade deste ano, mostraram que adultos com sobrepeso ou obesos, mas sem diabéticos recebendo tratamento com semaglutida por mais de 3 anos tiveram um risco 20% menor de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou morte por causas cardiovasculares.

Quem pode tomar semaglutida?

«A semaglutida já está licenciada há anos pela AIFA (Agência Italiana de Medicamentos) para o tratamento da diabetes, podendo também ser prescrita durante alguns dias em casos de excesso de peso (com IMC superior a 27 na presença de problemas de saúde relacionados, como arteriais hipertensão, colesterol elevado no sangue). etc) e obesidade. “Ao contrário do que acontece no tratamento da diabetes, se for utilizado no tratamento da obesidade, o medicamento não será reembolsado pelo SNS.”

Mas será que é realmente eficaz para perder peso? É seguro como medicamento?

“O medicamento tem se mostrado muito eficaz no tratamento do sobrepeso e da obesidade, o que leva a uma perda de peso que pode chegar a 17% em relação ao peso inicial. Porém, é importante ressaltar que o medicamento deve ser prescrito exclusivamente após consulta com médico especialista e que a maior eficácia é obtida se combinado com uma dieta hipocalórica, balanceada e prática esportiva regular.

É um medicamento seguro?