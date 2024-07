Tadej Pogacar, Fenomenologia

Tadej Pogácaro fenómeno do ciclismo nascido na Eslovénia há 26 anos, acaba de ganhar o seu título Terceira rodada da França Escrevendo uma página da história épico. Na verdade, ele conseguiu 26 anos depois, Marco PantaniNo Tour Duplo Girovencendo as duas principais etapas das corridas mundiais de ciclismo no mesmo ano, quando muitos pensavam que era apenas uma conquista lendária do século passado.

PogácarContudo, é um fenômeno capaz de escrever novas páginas da história. Antes dele só conseguiram vencer o Giro d’Italia e o Tour de France no mesmo ano 7Os maiores ciclistas de todos os tempos: Fausto Coppi (duas vezes, em 1949 e 1952), Jacques Anquetil Em 1964, Eddy Merckx (três vezes em 1970, 1972, 1974), Bernard Hinault (duas vezes, em 1982 e 1985), Stephen Roche Em 1987, Miguel Indurin (Duas vezes, a única vez consecutiva, em 1992 e 1993) Na verdade Marco Pantani No ano de 1998.

Eles nunca passaram 26 anos de idade Entre os diferentes pilotos que conseguiram a dobradinha: isso foi um ponto forte Marco Pantanique teria gravado o dueto sem dúvida Muitos outros Sem o Grande fraude em Madonna di Campiglio Onde terminou sua carreira e quando? Na verdade, ele venceu o Giro d’Italia de 1999 E foi Altamente preferido para o passeio Onde vai começar a seguir A era do doping e dos robôs corredores no poder com Lance Armstrong e seu correio dos EUA.

Nos últimos anos, outros campeões como Alberto Contador E Chris Froome Eles tentaram dobrar, mas foramrecuo” Na estrada. Vincenzo NibaliO Tubarão do Estreito e o italiano mais forte dos últimos 25 anos depois de Pantani. Ele nunca pensou sobre isso. Pogácar Ele não apenas teve sucesso; Se divertindo e se divertindo. Ele também estabeleceu o recorde de número de etapas vencidas em anos duplos: doze, 6 no Giro e 6 no Tournenhum de seus sete antecessores havia conquistado tantos troféus (Merckx detinha o recorde anterior de 11 em seu melhor ano, 3 no Giro e 8 no Tour).

Depois há as lacunas, inacreditáveis. De andar de bicicleta velha. Pogácar Ele venceu esta rodada com 6 minutos e 17 segundos Na segunda com Mais de 19 minutos Na quarta com Mais de 29 minutos No décimo. Tudo isso depois de vencer o Giro d’Italia há dois meses 10 minutos Em um segundo e mais 21 minutos No décimo. Coisas que você não vai acreditar. Em vez disso, o grande talento esloveno não só teve sucesso, mas tornou-se amado por todos ao correr de uma forma incrível e também entreter a multidão na rua com gestos gentis e amor especial para com as crianças.

“Ele corre descuidadamente.”Tadeu“Como os entusiastas italianos chamam, no entanto, a ciência por trás do seu sucesso: Inigo San Milãopesquisador basco especializado em tratamentos de câncer e campeões esportivos, elaborou um plano que chama de metabolômica (a ciência que estuda metabólitos em organismos vivos) e mapeou como em todas as situações possíveis (quente, frio, subida, plana, após x horas de corrida ) cada célula Das células musculares Pogácar Converter oxigênio em energia para fornecer a melhor gasolina específica naquele momento, como em um processo de enchimento contínuo, para que possa ter o máximo desempenho.

Como ele explica Marco Bonarego No correio hoje, São Milão Ele mapeou o metabolismo (agora dirigido por um novo treinador) que permite que as células sejam alimentadas de uma maneira diferente. Durante longos retiros em grandes altitudes, o sangue do Esloveno é continuamente analisado (utilizando também o método de medição da massa da hemoglobina, a do monóxido de carbono) para prever a reacção do corpo em todas as situações possíveis, com todas as condições meteorológicas, permitindo ao Esloveno (como vimos neste resumo) para que você saiba exatamente onde correr, em que velocidade e por quanto tempo. “Podemos gerenciar perfeitamente tudo o que medimos”, explica San Millán.

O uso da “gasolina enriquecida” que torna Buggy invencível é resultado de estudos realizados com ele: “Se ele fosse um corredor”natural“Ele pode converter no máximo 55 gramas de carboidratos por hora em energia, e Pooja é treinado para absorver 80 ou 100 deles. Isso lhe permite ajudar outra qualidade muito rara em seus músculos: a capacidade de eliminá-los em três ou quatro. minutos – ele explica São Milão – A mesma quantidade de ácido láctico que seus concorrentes retiram dos músculos em vinte minutos.

Mesmo que o verdadeiro segredo do seu sucesso seja a combinação de cabeça e coração. É preciso unir a ciência desse fenômeno.