Infertilidade nos homens Estes alimentos duplicam a produção de testosterona: um ponto de viragem no tratamento das doenças sexuais.

Comer esses alimentos dobra os níveis de testosterona e ajuda a combater a infertilidade nos homens. Avanço no horizonte?

A infertilidade masculina é um problema crescente em todo o mundo Isto diz respeito a uma grande proporção de casais (as estimativas variam entre 15 e 20%). As razões podem ser diferentes e Envolve também a dieta que seguimos à mesa.

Alguns alimentos em particular podem ajudar no desempenho masculino Ajuda a melhorar a função sexual e também se mostrou útil no combate à infertilidade. Isto é o que descobriu um estudo italiano publicado em novembro passado Pesquisa atual em ciência de alimentos.

A pesquisa, conduzida pelo Instituto de Farmacologia Translacional do CNR, foi recentemente apresentada no Congresso Nacional da Sociedade Italiana de Andrologia (SIA). A investigação foi uma vantagem Determine pela primeira vez os efeitos de um tipo específico de dieta para combater a infertilidade E melhorar os níveis de testosterona.

Alimentos que ajudam a combater a infertilidade em homens

Mesmo uma dieta incorreta pode agravar os efeitos nocivos de fatores como o stress, a poluição e as condições socioeconómicas que possam estar presentes. Graves repercussões na fragmentação do DNA no espermaUma das principais causas da infertilidade masculina.

A partir deste ponto de vista Uma grande ajuda pode vir da dieta mediterrânea orgânicaJá é conhecido pelos seus benefícios gerais para a saúde e pela capacidade de reduzir a incidência das principais doenças crónicas. A pesquisa italiana acompanhou uma amostra de 50 homens com idades entre 35 e 45 anos. Os resultados foram surpreendentes.

Como Fabrizio Palumbo, diretor médico do hospital de urologia UOC Ospedale Di Venere em Bari, explicou à Ansa: “Observou-se que, 3 meses após o início da dieta, os indivíduos registraram um aumento de 116% nos níveis de testosterona.” Ao mesmo tempo, ao reduzir os hidratos de carbono e aumentar os antioxidantes graças ao consumo diário de frutos vermelhos e de pelo menos 3 porções diárias de vegetais frescos, Outro fato interessante também surgiu.

E ela realmente registrou “Uma diminuição na porcentagem de espermatozoides com DNA fragmentado, que diminuiu para 23,2% em comparação aos 44,2% iniciais.” Explica a bióloga nutricional Veronica Corsetti, primeira autora do estudo, além de pesquisadora do CNR e presidente da associação “Fertilelife”.

Testosterona dobrou, -21% de espermatozoides com DNA fragmentado. As personalidades falam por si. Em suma, parece claro. A dieta mediterrânea orgânica também ajuda a combater uma condição comum como a infertilidade. Mais uma prova da qualidade desta dieta sempre recomendada por médicos e autoridades de saúde.