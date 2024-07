Elixir da Vida (atualmente apenas para ratos): uma droga testada prolonga a vida dos animais em 25 por cento

a medicamento Aumentou idade Subordinar os animais Do laboratório para Quase 25 por cento: Uma descoberta que os cientistas esperam que também leve a um Mais devagar SubordinarEnvelhecimento humano. No laboratório, eu Ratos Os tratados eram conhecidos comoAvós Modelos de moda“Por causa deles eu estou esperando jovens. Havia mais corretomais forte E eles evoluíram Menos tumores Em comparação com os seus pares que não foram tratados com este medicamento. O medicamento já está em preparação Experimentos em humanosMas não se sabe se terá o mesmo efeito antienvelhecimento.

A busca por uma vida mais longa está interligada com… A história da humanidade. No entanto, os cientistas sabem há muito tempo que o processo de envelhecimento é flexível: os animais de laboratório vivem mais se… A quantidade de comida que comem. um time Laboratório MRC de Ciências Médicas SubordinarColégio Imperial de Londres E com base em Duke Medical School-NUS para Cingapura Ele estava estudando um proteína comunicar Interleucina-11. Seus níveis no corpo humano aumentam com a idade e contribui para seus níveis elevados ignição Segundo os pesquisadores, ativa vários Chaves biológicas Que controla a taxa de envelhecimento. Os pesquisadores conduziram dois experimentos.

O primeiro viu ratos geneticamente modificados para que não pudessem mais produzir interleucina 11. No segundo, esperava-se que os ratos tivessem 75 semanas (Equivalente a uma pessoa de aproximadamente 55 anos). Depois, dou-lhes regularmente medicação para eliminar a interleucina 11 dos seus corpos. Os resultados, publicados na revista Nature, mostraram que a duração Aumente a vida em 20-25% Dependendo do experimento e do sexo dos ratos. Velhos ratos de laboratório muitas vezes morrem de câncer; No entanto, os ratos sem interleucina 11 apresentaram níveis muito mais baixos da doença. Eles também mostraram uma Melhor função muscularEles eram mais magros, tinham pelagens mais saudáveis ​​e pontuavam melhor em diversas medidas de fragilidade. Um dos pesquisadores, professor Stuart Ele cozinhaanunciou L BBC: “Estou tentando não ficar muito emocionado: isso é bom demais para ser verdade?” Ele disse que “definitivamente” acha que vale a pena Tente sobre o envelhecimento humano, argumentando que o efeito “Teria sido transformador“Se funcionou e ele próprio estava disposto a tentar, as grandes questões sem resposta agora são: é possível obter o mesmo efeito em humanos? Efeitos colaterais Serão aceitáveis?

Eu estudo

Gianmarco Pondrano Altavilla